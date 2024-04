Polska granica wciąż szturmowana. Zatrzymano dwóch Ukraińców pomagających nielegalnym imigrantom

- Reklama -

Dwóch Ukraińców podejrzanych o pomoc imigrantom w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią zatrzymała Straż Graniczna.

42-letniego obywatela Ukrainy zatrzymano w poniedziałek w miejscowości Istok w powiecie hajnowskim po tym, gdy zatrzymano do kontroli samochód, którym kierował. Mężczyzna przyjechał, aby odebrać pięciu imigrantów spod wskazanej lokalizacji.

- Reklama -

Drugiego Ukraińca, w wieku 25 lat, zatrzymano we wtorek w miejscowości Podwieżanka, również w powiecie hajnowskim.

„Kierował on pojazdem marki opel na polskich tablicach rejestracyjnych i – jak się okazało – miał przewieźć przez Polskę do Niemiec pięciu cudzoziemców. Jego pasażerowie nie posiadali ważnych wiz lub tytułów pobytowych uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Ponadto pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych. Kierowcy zatrzymano dowód rejestracyjny” – poinformował Podlaski Oddział Straży Granicznej.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Obu zatrzymanym, za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy, grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Takie zarzuty usłyszeli. Wszczęto wobec nich także postępowanie administracyjne, aby wydać decyzje zobowiązujące ich do powrotu do kraju ich pochodzenia.

SG podsumowała, że dotychczas w 2024 r. na odcinku granicy państwa chronionym przez Podlaski Oddział SG (Białoruś, Litwa) zatrzymano łącznie 77 osób za pomoc i organizację nielegalnego przekroczenia granicy.