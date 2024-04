Finisz kampanii. Braun: Czas zmienić ten układ. Tam już zgrzytają zębami [FOTO]

- Reklama -

Do głosowania na kandydatów Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców zachęcał w piątek w Rzeszowie poseł Grzegorz Braun i kandydatka na prezydenta tego miasta Karolina Pikuła. Braun wyraził nadzieję, że wybory pokażą, że Polacy, rzeszowianie „chcą prawdziwie dobrych zmian”.

W piątek na rzeszowskim rynku KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy podsumowali kampanię wyborczą. Zdaniem Brauna jest to pierwsza kampania samorządowa, w której Konfederacja jest „pierwszoligowym graczem”, stworzyła ogólnopolski komitet wyborczy wspólnie z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Według Brauna, „sam fakt, że Konfederacja weszła do tej walki, wiele już zmienił, już nic nie jest takie, jak przedtem, nic nie jest tak przewidywalne i tak z góry łatwe do poukładania, jak w poprzednim okresie, epoce, zanim powstała Konfederacja”.

Ocenił, że Konfederacja na Podkarpaciu ma się „szczególnie dobrze” i „najlepiej rokuje” co – jak zauważył – jest dla nich z jednej strony komplementem, z drugiej – zobowiązaniem. –Nasz komitet wyborczy Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy spodziewa się realnych efektów naszej kampanii w postaci mandatów, w postaci pozytywnych werdyktów wyborczych – zaznaczył Braun. Zachęcał do głosowania na ich kandydatów, zarówno do rady miasta, na urząd prezydenta, jak i do sejmiku województwa, aby „zmienić ten układ”.

– Mam nadzieję, że druga tura wyborów ujawni, że coś naprawdę się zmienia, że Polacy, rzeszowianie chcą prawdziwie dobrych zmian. Wybierzcie naszych radnych do sejmiku wojewódzkiego. Tam już zgrzytają zębami jedni, a drudzy nerwowo trzymają się krzesełek, z których za chwilę – mam nadzieję – przyjdzie im wstać i już nie wrócić – powiedział Braun.

Zwracając się do przedstawicieli mniejszych komitetów wyborczych, zaprosił ich do wspólnego kandydowania w kolejnych wyborach do PE i parlamentarnych w Polsce. – Nie powtórzmy błędu rozdrobnienia w następnych kampaniach wyborczych. Chodźcie z nami. Skoro Konfederacja otworzyła się na Bezpartyjnych Samorządowców, otwiera się i na was – powiedział poseł Konfederacji.

Braun zwrócił się z apelem do: „Polaków, katolików, patriotów, do ludzi, którzy nie chcą się rozstawać ani a tradycją narodową, ani ze zdrowym rozsądkiem, którym droga jest wolność, Polska, polska cywilizacja”. – Dla wszystkich polskich patriotów powinno się znaleźć miejsce w życiu publicznym. A my wręcz gotowi jesteśmy służyć przedstawicielom innych formacji, niekoniecznie oczekując od nich zapisania się do naszej partii, ale liczymy na to, że to współdziałanie będzie wreszcie możliwe na jeszcze szerszą skalę – przekonywał Braun.

Pikuła: zakorzenili się jak chwasty, chociażby w rzeszowskim ratuszu

Kandydatka Konfederacji na prezydenta Rzeszowa Karolina Pikuła dziękowała wszystkim zaangażowanym w pomoc przy zbiórce podpisów, w rozwieszanie plakatów oraz za życzliwość, przychylność i poparcie od mieszkańców, z jakimi – jak mówiła – kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców – spotykali się często.

Zaznaczyła, że to poparcie jest motywujące. – Wierzymy, że było warto. Mieszkańcy, których spotykamy na ulicach, (…) dziękują nam za to, że mają wybór, że mają na kogo zagłosować i nie muszą wybierać pomiędzy młotem a kowadłem, ciągle pomiędzy tymi samymi (…), którzy zakorzenili się jak chwasty, chociażby w rzeszowskim ratuszu – stwierdziła Pikuła.

Według Pikuły „w drugiej turze wszystko jest możliwe”. Zwracając się do wyborców poprosiła o oddanie głosu 7 kwietnia zarówno na nią, jako kandydatkę na fotel prezydenta miasta, jak i kandydatów do rady miasta i sejmiku województwa. – Dajcie nam szansę, bo my, jako Konfederacja, jako jedyni w Polsce nie zawiedliśmy w dobie minionej pandemii, co do inflacji i tak samo co do bezmyślnej, chorej pomocy wobec Ukrainy – zakończyła Pikuła.