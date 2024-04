Berkowicz: Zablokuję strefę czystego transportu

- Reklama -

Zablokowanie strefy czystego transportu w Krakowie ma być pierwszą decyzją Konrada Berkowicza (Konfederacja), jeżeli zostanie prezydentem Krakowa. Jego zdaniem mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na sprawy miasta, dlatego należy zwiększyć kompetencje radnych dzielnic.

PAP: Jakie jest pana zdaniem największe wyzwanie, przed którym stoi Kraków?

Konrad Berkowicz: Zmiany systemowe, które pomogą rozwiązać problemy w Krakowie obecnie i w przyszłości. Np. decentralizacja, dzięki której dzielnice będą miały znacznie większy udział w budżecie miasta, a radni dzielnicy większe kompetencje. Mieszkańcy poszczególnych dzielnic znacznie lepiej znają swoje problemy i potrzeby. Łatwiej też mogą kontrolować i wpływać na decyzje swoich lokalnych radnych. Dzielnice nie powinny być zależne od łaski lub niełaski prezydenta i rady miasta. Mieszkańcy chcą mieć więcej zieleni bądź miejsc parkingowych? Powinni móc o tym zdecydować sami. Trzeba oddać Kraków jego mieszkańcom.

PAP: Jakie jest pana hasło wyborcze?

K. B.: „Kraków po Twojemu”.

PAP: Jaka będzie pana pierwsza decyzja po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Krakowa?

K. B.: Zablokowanie strefy czystego transportu w Krakowie. To nierozsądny, ideologiczny pomysł, wedle którego wszyscy kierowcy powinni przesiąść się na elektryki. To niemożliwe – nie ma na świecie tyle kobaltu, by je wyprodukować. O wydolności sieci przesyłowych i cenach nowych samochodów elektrycznych nie wspominając. Realizacja tego pomysłu to w praktyce pozbawienie mieszkańców Krakowa, poza niewielką grupą najbogatszych, możliwości poruszania się samochodem. Również matek, które potrzebują porozwozić dzieci do przedszkoli, szkół czy do lekarza.

PAP: Jak można rozwiązać problemy transportowe/komunikacyjne w Krakowie?

K. B.: Trzeba wykorzystać siedem istniejących linii kolejowych do stworzenia kolejowego „metra” naziemnego, które łączyłoby wszystkie dzielnice Krakowa z centrum miasta oraz podmiejskimi miejscowościami.

Wprowadzenie zasady, że każda likwidacja miejsca parkingowego musi być poprzedzona stworzeniem nowego. Instalacja czujników na miejscach parkingowych, dzięki którym można by było sprawdzać, które miejsca są wolne. To zlikwiduje krążenie w poszukiwaniu miejsca parkingowego, a więc tworzenie zatorów i dodatkową emisję spalin. Budowa parkingów kubaturowych i smart parkingów. Budowa brakujących przystanków komunikacja miejskiej. Słowem: sprawna komunikacja miejska i Kraków przyjazny kierowcom.