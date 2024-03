Wiadomo, co znaleziono w domu Ziobry

- Reklama -

Oficjalnie poinformowano o tym, co służby znalazły w domu Zbigniewa Ziobry. Polityk wrócił z rekonwalescencji, którą przechodził za granicą, gdy media poinformował, że do jego domu weszli agenci.

We wtorek na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, m.in. domu b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.

We wtorek wieczorem odbył się briefing prasowy Ziobry przed jego domem w Jeruzalu. Ziobro rozpoczął swoją wypowiedź od przeprosin za swój głos. – Państwo słyszycie, jest trochę inny niż zwykle, ale jest to rezultat operacji, którą niedawno przeszedłem. Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tutaj do państwa z daleka przyjechać – mówił dziennikarzom b. szef MS, na konferencji transmitowanej m.in. w TVN24.

W środę, dzień po przeszukaniu domu Ziobry, rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zwołał konferencję, na której poinformował o tym, co służbom udało się znaleźć. Dokumenty odkryte w domu polityka, były związane ze śmiercią jego ojca – Jerzego Ziobry.

– Był to oryginał aktu nadzoru, zarchiwizowany, sprzed lat – poinformował rzecznik.

– Nie chcę podejmować ocen, ale będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Ziobry. Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze – dodał Przemysław Nowak.