Sommer odpowiada Wiechowi. „Dolega Ci nie tylko denializm prawdy, ale także zwykła hipokryzja”

Entuzjasta klimatycznych rozwiązań Jakub Wiech twierdzi, że tzw. denialiści klimatyczni mówią to, co się opłaca finansowo. Tomasz Sommer uważa, że jest odwrotnie. Klimatyści mogą liczyć na dotacje, granty, na strumień pieniędzy, a niepłynących z głównym nurtem spotykają szykany.

Wiech popełnił całkiem długi, jak na standardy mediów społecznościowych, wpis na portalu Twitter/X, w którym stawia tezę, że „opowiadanie ludziom rzeczy, które chcą usłyszeć to najłatwiejsza praca na świecie”.

Według Wiecha przeciwnicy polityki klimatycznej „zorientowali się oni, że istnieje w społeczeństwie spora grupa osób, która po prostu nie chce przyjąć do wiadomości, że antropogeniczna zmiana klimatu zachodzi”.

Wiech twierdzi, że przedstawia zweryfikowane fakty i dowody naukowe na globalne ocieplenie wywołane działalnością człowieka. Próbuje rozmawiać z przeciwnikami zmian wprowadzanych pod pretekstem „walki z globalnym ociepleniem”, ale nie potrafi „nic” wskórać.

Wniosek jego jest taki, że ci, którzy uważają inaczej, robią to dla pieniędzy. „Pozostaje tylko współczuć tym, którzy za swoich idoli mają ludzi, którzy żyją z pisania nieprawdy. I próbować wyrwać ich z tej platońskiej jaskini, gdzie są mamieni teatrzykiem 'odwoływania globalnego ocieplenia'” – podsumowuje Wiech.

Do wpisu odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer. Wskazuje, że argument podnoszony przez Wiecha jest kompletnie nietrafiony, bo pieniądze wcale nie płyną do denialistów klimatycznych, lecz właśnie do klimatystów.

„Przecież opisana przez Ciebie działalność nie wiąże się z żadnymi apanażami, tylko z przykrościami – państwowa nauka jest zamknięta, nie ma grantów ani grancików, na mediach społecznościowych bany i demonetyzacje. Żeby płynęła kasa nie wolno być denialistą klimatycznym. Trzeba być denialistą prawdy, pisać o mamutach, o suszy, o tym, że Ziemia płonie. A wtedy będzie kasa, będą wycieczki do Paryża, będą zapraszać do państwowych mediów i na państwowe konferencje. Kłamstwo zawsze bardziej popłaca niż prawda, która jest często bolesna także dla głosiciela. Nie udawaj Hałabało (ironiczna ksywka nadana Wiechowi przez internautów – red.), że tego nie wiesz. Wygląda na to, ż dolega Ci nie tylko denializm prawdy, ale także zwykła hipokryzja” – odpowiedział Sommer.