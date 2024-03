Holenderki rezygnują z kadry. Odmówiły gry z mężczyzną, który uważa, że jest kobietą

- Reklama -

Noa-Lynn van Leuven, transpłciowa zawodniczka, wzbudza coraz większe kontrowersje w świecie darta. Jej udział w kobiecych turniejach doprowadził do rozłamu w holenderskiej kadrze.

Dwie czołowe zawodniczki, Aileen de Graaf i Anca Zijlstra, zrezygnowały z gry w reprezentacji w proteście przeciwko grze van Leuven – biologicznego mężczyzny, który zmienił płeć – z kobietami.

- Reklama -

Zijlstra uważa, że ​​warunki gry powinny być równe i uczciwe, a obecność „biologicznego mężczyzny” w kobiecej drużynie jest niesprawiedliwa.

„Jeśli czujesz wstyd związany z grą w holenderskiej reprezentacji, bo w kobiecym zespole gra biologiczny mężczyzna, to znaczy, że trzeba odejść. Próbowałam to zaakceptować, ale nie jestem w stanie. Uważam, że warunki gry powinny być równe i uczciwe. Koniec końców ciężko pracowałyśmy, by być istotnymi i konkurencyjnymi w tym sporcie” – napisała Zijlstra w poście na Facebooku.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Mam szczerą nadzieję, że ludzie opamiętają się w tej kwestii. Gra dla naszego kraju zawsze była dla mnie zaszczytem i będę otwarta na powrót do reprezentacji. Decyzja nie była łatwa – wszak po raz pierwszy holenderską koszulkę założyłam w 1991 roku” – dodała.

Jej stanowisko popiera De Graaf, która dodała, że nie ma nic przeciwko transpłciowym osobom, ale uważa, że ​​płeć biologiczna powinna determinować kategorię gry. Odpowiadając na stanowisko koleżanki z kadry, napisała: „Jestem z ciebie dumna. Są takie momenty, w których musisz podejmować decyzje – zwłaszcza wtedy, gdy coś jest niezgodne z twoimi odczuciami. Musisz robić to, co czujesz, że jest właściwe – stąd też i moja decyzja o opuszczeniu holenderskiej drużyny”.

Van Leuven przeszła tranzycję 10 lat temu i zgodnie z regulaminem PDC (Professional Darts Corporation) może brać udział w kobiecych turniejach. W 2024 roku wygrała już dwa turnieje, pokonując m.in. Fallon Sherrock i Beau Greaves, czyli absolutną czołówkę kobiecego darta.

Transvrouw Noa-Lynn van Leuven bestormt dartswereld met historische zege: ‘Maar reacties worden steeds heftiger’ https://t.co/ET5wyFDMHW pic.twitter.com/giY90mLCPz — Eindhovens Dagblad (@ED_Regio) March 19, 2024

Jej sukcesy spotykają się z mieszanymi reakcjami. Wcześniej także Deta Hedman otwarcie sprzeciwiła się jej/jego grze z kobietami. Z drugiej strony, nie brakuje wsparcia dla Van Leuven i akceptacji obecnego stanu rzeczy.

Cała sytuacja wywołała burzę w darterskim środowisku i skłania do refleksji nad kwestią równości i inkluzji w sporcie. A z takimi problemami zmaga się nie tylko dart.