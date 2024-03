Prawica w samorządach po… 30 latach przerwy

- Reklama -

To ostatni numer „NCz!” przed wyborami, więc napiszę, na kogo zagłosuję albo na kogo bym zagłosował, gdybym mógł. Zacznijmy od prezydentury Warszawy: oczywiście mój głos ma Janusz Korwin-Mikke. Tramwajów może z Warszawy nie wyprowadzi, ale jest najbardziej prawicowym kandydatem na rynku, więc zwolennik prawicy nie ma po prostu alternatywy.

Ciekawa sytuacja zaczyna się robić na niższych poziomach samorządu, bo Konfederacja nagle zaczęła rosnąć jak na drożdżach i ma szanse na rekordowy wynik, i to na poziomie kilkunastu procent. W obecnej sytuacji po prostu trzeba więc na nią zagłosować na poziomie sejmików – da to być może, w niektórych regionach, udział we władzy. Po raz pierwszy w historii na tym poziomie – bo gdy UPR odnosił (w koalicji) sukcesy w wyborach samorządowych z 1994 r. (30 lat temu!), sejmików jeszcze po prostu nie było. Ciekawa rzecz – o tych wyborach z 1994 r., w których zwyciężyła koalicja Prawica Razem, w której uczestniczyła Unia Polityki Realnej, na Wikipedii jest tylko śmiesznie krótka notka. Najwyraźniej, zdaniem redaktorów Wiki, takimi rzeczami lepiej się specjalnie nie chwalić.

Na poziomie najniższym, gminnym, w Warszawie szanse prawicy są nikłe, bo wprowadzenie kogokolwiek wymagałoby przekroczenia progu 15 proc., a w okręgach 5 mandatowych, nawet to by mogło nie wystarczyć. Prawdopodobnie więc głosowanie na tym poziomie sobie po prostu daruję, żeby nie żyrować KO czy PiS.

Oczywiście, gdybym mieszkał w Kościelisku, zagłosowałbym na Sebastian Pitonia, którego program ogłoszony na XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej bardzo do mnie przemawia. Kto był, ten pamięta jego formułę.

Tymczasem zbliża się gorąca wiosna. Najpierw 5 kwietnia, czyli tuż przed wyborami mam pierwszy termin w sprawie, którą wytoczyłem ABW. Skarżę Agencję o naruszenie dóbr osobistych w postaci renomy, wywołane jej atakiem na stronę nczas.com. Z papierów wynika, że sprawa jest wygrana, pytanie tylko czy sędzia będzie na jednym, czy na dwóch etatach. Jakby ktoś chciał zobaczyć to widowisko na żywo, to serdecznie zapraszam do Sądu Okręgowego w Al. Solidarności 5 kwietnia od godz. 10.00, sala 201. Najprawdopodobniej jestem pierwszym obywatelem, który wytoczył proces cywilny ABW, wyłączając sprawy pracownicze.

Z kolei 13-14 kwietnia mamy XIV już Konferencję Prawicy Wolnościowej na Foksal w Warszawie (tam, gdzie dwie poprzednie edycje). Będzie premiera filmu o JKM, będą wszyscy nasi Gwiazdorzy, będą liczne niespodzianki. Wstęp jak zwykle wolny, ale oczywiście można nas wesprzeć w ramach zrzutki: zrzutka.pl/zaa4ww.

Na koniec, jak zwykle o tej porze roku, serdecznie zachęcam do pamiętania o nas przy rozliczaniu podatku i wsparcia nas swoim 1,5 proc. podatku PIT, który można przeznaczyć na organizację pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Najwyższy Czas. Jak Państwo widzą, przeznaczamy te pieniądze na walkę o wolność, której najnowszym rozdziałem, po pozwaniu ABW, po pozwaniu Rafała Pankowskiego (pozew jest właśnie pisany), będzie pozwanie YouTuba, który z niejasnych powodów regularnie nas wyrzuca ze swojej platformy.

Walka o wolność po prostu nigdy się nie kończy i zawsze potrzebne są na nią siły i środki.