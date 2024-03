Dramatyczny pościg pod Warszawą. Policja postrzeliła 15-latkę

- Reklama -

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z niedzieli na poniedziałek pod Warszawą. Stołeczni policjanci postrzelili 15-letnią pasażerkę samochodu, który nie zatrzymał się do kontroli, staranował radiowóz i próbował potrącić funkcjonariusza. Auto dachowało w Ożarowie Mazowieckim.

Uciekający przed policją peugeot zatrzymał się na chwilę na wysokości węzła Pruszków na autostradzie A2. Nagle jednak znów ruszył. Niewiele brakowało, by auto potrąciło policjanta. Drugi z mundurowych wystrzelił kilka razy w oponę samochodu. Kierowca znów zaczął uciekać. W Ożarowie Mazowieckim doszło do dachowania.

Na wysokości węzła Pruszków na A2 kierowca zatrzymał auto, jednak za moment gwałtownie ruszył, usiłując potrącić funkcjonariusza. Drugi z policjantów użył broni, oddając strzały w kierunku kół pojazdu. Ponownie rozpoczął się pościg. W Ożarowie kierowca osobówki dachował. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 25, 2024

- Reklama -

Z powodu postrzału ranna została jedna z pasażerek. 15-letnia dziewczyna oberwała w udo. Trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Kierowcy, który – jak się okazało – ma zakaz prowadzenia pojazdów, nic się nie stało, podobnie jak drugiej pasażerce, 17-latce. Uciekinier został po zdarzeniu zbadany alkomatem. Wynik był negatywny. Pobrano mu jednak krew do badań.

24-letni pirat drogowy był wcześniej notowany za jazdę po pijanemu, a także za posiadanie narkotyków. Tym razem mężczyzna odpowie m.in. za niezatrzymanie się do kontroli, za co grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura oceni też, co kierowało sprawcą podczas próby staranowania radiowozu i potrącenia policjanta. Dodatkowo 24-latek może odpowiadać za narażenie zdrowia i życia nastoletnich pasażerek.