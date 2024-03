Zamach terrorystyczny w Moskwie. Złapali ich? Najnowsze informacje i wstrząsające nagrania [VIDEO]

- Reklama -

82 osoby zabite, w tym troje dzieci – to najnowszy tragiczny bilans piątkowego zamachu terrorystycznego w Moskwie.

Odpowiedzialność za atak terrorystyczny wzięło na siebie Państwo Islamskie (ISIS)- podał Reuters, powołując się na kanał w Telegramie tej organizacji terrorystycznej. Źródło wygląda na wiarygodne, gdyż jest to kanał, na którym Państwo Islamskie przyznawało się do swoich poprzednich zamachów.

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek wieczorem popularną salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą.

Photos of suspects in the attack on Krokus City Hall have appeared. Presumably, they drove up to the concert hall in a white Renault, broke in and opened fire. pic.twitter.com/DkBOokrfvm

Prawdopodobnie pięciu zamachowców podjechało pod halę białym Renault i z bronią gotową do użycia weszli do obiektu. Otworzono do ludzi ogień w głównym hallu a także na sali koncertowej. Ludzie próbujący uciekać przez zamknięte wyjścia awaryjne byli rozstrzeliwani.

Russian media is reporting that three gunmen opened fire at the Crocus City Hall concert hall in Moscow’s suburbs. The building is on fire. https://t.co/OcStNCVfSD https://t.co/IKZKSbOlA1 https://t.co/73nkLLh7dC https://t.co/zPlDbWu06g https://t.co/jXBfLeXaI6 pic.twitter.com/li4RLNtypT

Słuchać było także eksplozje. Po strzelaninie sprawcy za pomocą benzyny podpalili górne piętra budynku. W wyniku pożaru dach hali częściowo zawalił się. Sporawy zbiegli i są poszukiwani.

115 people hospitalized after the terrorist attack in "Crocus" in #Moscow , among them five children. 60 people are in serious condition – head of the Russian Health Ministry Murashko pic.twitter.com/UVbpLP9vxm

Według niepotwierdzonych informacji dwóch podejrzanych biorących udział w ataku terrorystycznym na salę koncertową Krokus zostało aresztowanych w obwodzie briańskim w zachodniej Rosji po wcześniejszym zatrzymaniu ich pojazdu przez lokalną policję. Podobno podczas zatrzymania 6 osób narodowości tadżyckiej opuściło samochód próbując uciec, przy czym 2 osoby zostały natychmiast zatrzymane, a władze nadal szukają pozostałych czterech.

2 of the Suspects from tonight’s Terrorist Attack on the Crocus Concert Hall in Central Moscow have reportedly been Arrested in the Bryansk Region of Western Russia after their Vehicle was Stopped earlier by Local Police; during the Stop, 6 Individuals of Tajikistani Nationality… pic.twitter.com/7apcPE6KmP

W związku z zamachem w Rosji odwoływane są masowe i rozrywkowe wydarzenia.

🇷🇺 | Major terrorist attack in #Russia this evening:

– Perpetrators opened fire at people during live performance in the Crocus City Hall on the outskirts of Moscow;

– At least one explosion rocked the hall, and the building engulfed in flames.

– Reports about at least 12… pic.twitter.com/vSHa6FQ369

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) March 22, 2024