Konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Bosak przedstawił „Samorządową Piątkę Konfederacji”

Rozbicie układów, własny dom to wolność, samorząd pełen dobrej energii, polska zdrowa żywność, swoboda przemieszczania się – takie hasła są w „Samorządowej Piątce Konfederacji”, przedstawionej w sobotę w Krakowie przez wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

Na konwencji samorządowej Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowano kandydatów w kwietniowych wyborach. Uczestnicy spotkania szczególnie zwracali uwagę na potrzebę zmiany władzy w Krakowie, a zmiany takiej może dokonać – jak przekonywali – ich kandydat poseł Konrad Berkowicz.

Zmiana rozumiana jest przez Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców nie jako rewolucja, ale jako stopniowe działanie. Uczestnicy podkreślali też, że – w przeciwieństwie do przeciwników – nie składają obietnic bez pokrycia.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaprezentował „Samorządową Piątkę Konfederacji”.

Pierwszy punkt tej „piątki” to zapowiedź „rozbicia układów”. „Całe młode i średnie pokolenie ma wrażenie, że ma nad sobą szklany sufit” – mówił Bosak oceniając, że „stare układy”, ludzie „którym nic się nie chce” blokują dostęp do awansu młodszym ludziom.

Drugi punkt „piątki” to hasło „własny dom to wolność”. Jak zaznaczył wicemarszałek, „regulacje unijne nie mogą odbierać ludziom domu”. Jego zdaniem wysokie koszty budowy domów to efekt nie tylko pandemii i wojny na Ukrainie, ale różnych regulacji prawnych autorstwa urzędników UE, a także rządów poszczególnych państw. Za długie są też – ocenił Bosak – procedury administracyjne związane z budową domu.

Trzecie hasło „piątki” to „samorząd pełen dobrej energii”. Postulatem Konfederacji jest umożliwienie Polakom dostępu do dobrej i taniej energii. „Ponad połowy opłaty prądu to ceny wymyślone przez UE. Jesteśmy pchani w system antyludzki” – wyliczał wicemarszałek i jako przykład podał pompy ciepła. „Niech te pompy ciepła będą chociaż polskie, a nie chińskie” – dodał.

Kolejny punktem na liście „piątki samorządowej” jest polska, zdrowa żywność. Konfederacja chce ułatwić produkcję i handlowanie żywności, m.in. na targach miejskich. Ugrupowanie krytykuje również przepisy ograniczające – jego zdaniem – budowę budynków gospodarczych i hodowlę zwierząt. Polityk stwierdził, że dzisiaj nie można hodować świni na własne potrzeby. „To nie wolność, postęp – to regres, marsz ku niewolnictwu” – powiedział Bosak.

Ostatni punkt „piątki” to wolność przemieszczania się. „Mamy to zagwarantowane w konstytucji. Nie może być tak, że ktoś przychodzi i mówi: +Nie możesz wjechać. Jesteśmy gospodarzami w swoim kraju” – zaznaczył wicemarszałek. Jego zdaniem przepisy unijne prowadzące do wycofania z użytkowania najstarszych samochodów mogą doprowadzić do podziałów na bogatych i biednych.

„Łączy nas wolność, własność, sprawiedliwość, patriotyzm, zdrowy rozsądek (…), wartości: +Bóg, honor, ojczyzna+” – mówił Bosak w Krakowie. Nawiązując do „100 konkretów na 100 dni” obecnego rządu zaznaczył, że Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy oszczędnie składają obietnice. Kampanię wyborczą przeciwników określił „konkursem obietnic”, a działania obecnego rządu „kabaretem, nie rządzeniem”. „Interes obywateli jest dla nas na pierwszym miejscu” – powiedział Bosak.

Kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz skrytykował swoich kontrkandydatów i obiecał gospodarne zarządzenie miastem, ochronę praw mieszkańców. „W Krakowie odbywają się absolutnie historyczne wybory – pierwsze, w których mamy całkowita pewność, że po 21 latach zmieni się prezydent” – powiedział.

Szczególnie ważna dla niego jest swoboda poruszania się po mieście, którą – jego zdaniem – ograniczy strefa czystego transportu. Prace nad przygotowaniem SCT po wyborach zapowiedział wiceprezydent Krakowa i kandydat na prezydenta Andrzej Kulig. Także inny kandydat, radny Łukasz Gibała ma swoją koncepcję SCT.

Berkowicz chciałby m.in. zdecentralizować dzielnice, by miały większe kompetencje i budżety, bo – jak przekonywał – to mieszkańcy poszczególnych dzielnic wiedzą, co jest dla nich najbardziej potrzebne.

Według posła grunty rolne w Krakowie należy przeznaczyć na budowę mieszkań, bo im więcej powstanie mieszkań, tym ceny ich zakupu będą niższe.

W konwencji uczestniczył m.in. Grzegorz Braun, który poprosił uczestników spotkania, aby zaraz po wyborach samorządowych zacząć działać z myślą o wyborach do Parlamentu Europejskiego.