Rząd Tuska w służbie LGBT. Prace nad cenzurą „na dość zaawansowanym etapie rządowym”

- Reklama -

Projekt zmian w Kodeksie karnym dotyczący mowy nienawiści ze względu na płeć i orientację seksualną jest na zaawansowanym etapie i wkrótce trafi do Sejmu – poinformował w piątek w wp.pl wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Podkreślił, że rząd nie wycofuje się z żadnych obietnic wyborczych.

Wiceszef MS w programie „Tłit” WP podsumował pierwsze 100 dni rządu. Ocenił, że w tym czasie rząd Donalda Tuska osiągnął „niezwykle dużo” i „nie ma powodów do wstydu”.

- Reklama -

Pytany o 100 konkretów KO, odparł, że wszystko jest w trakcie realizacji. Wśród najważniejszych osiągnięć wiceminister wymienił m.in. odblokowanie środków z KPO i podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Myrcha zaznaczył, że ma świadomość oczekiwań społecznych, ale rząd z niczego się nie wycofuje.

Odnosząc się do zmian w wymiarze sprawiedliwości podkreślił, że najważniejsze jest zatrzymanie działalności Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie. – Ten projekt ustawy, rządowy, skonsultowany ze wszystkimi organizacjami prawniczymi jest w Sejmie. W przyszłym tygodniu jest wysłuchanie publiczne – powiedział Myrcha, odnosząc się do projektu ws. KRS.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Wiceminister był także pytany o zawartą w umowie koalicyjnej obietnicę wpisania do Kodeksu karnego przepisu, by „mowa nienawiści” ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu.

– Ten projekt jest już na dość zaawansowanym etapie rządowym. (…) Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni zostanie to zakończone i będzie mógł być skierowany do Sejmu – zapowiedział Myrcha.

Poinformował ponadto, że w resorcie przeprowadzono przegląd umów zawieranych w latach 2015-2023. – Uważam, że powinniśmy wprowadzić nowy standard w funkcjonowaniu tego ministerstwa, czyli bieżące i stałe publikowanie umów zawieranych przez resort. (…) Muszę przyznać, że mamy poważne zastrzeżenia do umów, które zostały przez ostatnie lata zawarte w ministerstwie – powiedział wiceminister.

Dodał, że prawdopodobnie opublikowane zostaną wszystkie umowy, by „Polacy mogli sobie wyrobić zdanie, jak minister Ziobro i jego współpracownicy wykorzystywali pieniądze publiczne dla własnych celów”.

Dopytywany, czy rząd podtrzymuje zapowiedź postawienia prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu, odparł: „nie wycofujemy się z żadnej krytycznej oceny działalności Andrzeja Dudy”. – Z postulatu postawienia pana prezydenta przed Trybunałem Stanu także się nie wycofujemy. (…) Będziemy dążyli do tego, żeby taki wniosek do Sejmu wpłynął – powiedział wiceszef MS.

Odnosząc się do wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, Myrcha ocenił, że zarzuty wobec niego są bardzo poważne. Zdaniem wiceministra Adam Glapiński jest „największym szkodnikiem w historii polskiej bankowości”.

Wniosek o postawienie prezesa NBP przed TS zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział wtedy, że wniosek jest gotowy i że zostanie złożony w najbliższych dniach. Złożenie takiego wniosku było jednym z elementów „100 konkretów na 100 dni” ogłoszonych przez KO przed wyborami parlamentarnymi. Większość rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r.