Kamala Harris zaprosiła go na tęczową imprezę. Aktywista oskarżany o gwałty na mężczyznach [VIDEO]

Afera w USA. Darius Pierce, przedstawiający się jako tzw. drag queen Shangela, oskarżony o upijanie i gwałcenie młodych mężczyzn. Mężczyzna był zapraszany przez wiceprezydent Kamalę Harris na imprezy LGBT.

Podczas tzw. miesiąca dumy w 2022 roku wiceprezydent USA Kamala Harris w swojej rezydencji urządziła tęczową imprezę LGBT. Zaproszony na nią został m.in. Darius Pierce, publicznie występujący w kobiecym przebraniu jako drag queen Shangela. Wówczas Harris poprosiła go o wygłoszenie przemówienia. W swoim wystąpieniu Pierce podziękował polityk za to, że jest „autentycznym sojusznikiem ruchu LGBT”.

Teraz jednak na jaw wyszły brudy. Pierce został oskarżony o napaści seksualne na młodych mężczyzn. Według czterech z nich, Pierce miał dokonywać takich czynów, gdy jego domniemane ofiary były zbyt pijane, by wyrazić zgodę. Piąty z nich zaś utrzymuje, że Pierce chciał go zgwałcić w łazience.

Oskarżyciele aktywisty LGBT są w wieku od 18 do 32 lat. W każdym z tych przypadków Pierce miał najpierw pić z nimi alkohol.

Tęczowy działacz przyznał, że z czterema z nich pił alkohol. Według obrońcy jednak oskarżenia o napaści seksualne nie są zgodne z prawdą.

Według jednego z oskarżycieli, Pierce spożywał z nim alkohol, a później mężczyzna obudził się z nim w łóżku zupełnie nagi. Kiedy zapytał, co się stało, miał usłyszeć, że uprawiali seks – z udziałem trzeciego mężczyzny, którego Pierce nawet nie znał.

Nie są to pierwsze takie oskarżenia postawione członkowi ruchu LGBT. Wcześniej Pierce został oskarżony o gwałt przez pracownika HBO. Ostatecznie jednak strony doszły do porozumienia i do skazania nie doszło.

