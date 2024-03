Protestujący rolnik rozjechany przez busa. „W pewnym momencie dodał gazu na maksa” [VIDEO]

- Reklama -

Podczas kolejnego dnia ogólnopolskiego protestu rolników doszło do szokującego incydentu w Łęczycy. Kierowca dostawczego busa, próbując ominąć blokadę drogową, potrącił jednego z protestujących rolników. – Dodał on gazu na maksa – komentuje świadek zdarzenia.

Protesty, które rozprzestrzeniły się na całą Polskę, są odpowiedzią rolników na politykę rządu i Unii Europejskiej. W Łęczycy, na rondzie Łęczyckich Górników, napięcie osiągnęło punkt kulminacyjny, gdy kierowca busa, w obliczu zablokowanej drogi, zdecydował się przejechać przez blokadę.

Wjechał na rondo przez chodnik i trawnik. W pewnym momencie jeszcze przyspieszył i potrącił 43-letniego uczestnika protestu, który sam zdarzenie nagrywał. – W pewnym momencie dodał on (kierowca – red.) gazu „na maksa” i skończyło się to niemal na przejechaniu po nogach naszego kolegi – opowiada Onetowi świadek zajścia.

Potrącony rolnik z połamanym łokciem został przewieziony do szpitala. W krótkim komentarzu dla Onetu ocenił, że kierowca potrącił go specjalnie. – Zrobił to, gdy zacząłem nagrywać go telefonem komórkowym – komentuje.

Policja w Łęczycy zatrzymała kierowcę do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. – Prowadzimy czynności w kierunku wypadku drogowego. Musimy poczekać na ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia, przesłuchujemy świadków i czekamy na informacje dotyczące obrażeń protestującego rolnika – przekazał asp. szt. Mariusz Kowalski, oficer prasowy policji w Łęczycy.