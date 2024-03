Stanowski odpowiada na oskarżenia o ableizm. „Trafia on na podium najgłupszych zarzutów mi postawionych” [VIDEO]

- Reklama -

Krzysztof Stanowski mierzy się z kolejnym zarzutem, jaki pod jego adresem pojawił się w przestrzeni publicznej. Jak sam ocenił, „trafia on na podium najgłupszych zarzutów mu postawionych”.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Stanowski mierzy się z medialną nagonką. W dniu premiery Kanału Zero Stanowski w programie na żywo mówił, że spodziewa się ataków na niego, które miałyby go zdyskredytować. Nie musiał długo czekać.

Niedawno ostro obsmarowała go „Gazeta Wyborcza”. Stanowski najpierw odpowiedział na zarzuty w ostry i często kpiący sposób w tekście, a potem nagrał program pt. „Dziennikarskie Zero. Kłamstwa, manipulacje i obrzydliwości Gazety Wyborczej”, w którym rozprawił się ze wszystkim „ciosami” wyprowadzonymi przez „Wyborczą”.

Teraz pojawił się nowy „zarzut”. W jednym z wątków na portalu X, dotyczącym Krzysztofa Stanowskiego, głos postanowiła zabrać Maja Herman.

„Zarzuty do niego są ciągle te same od samego początku. Mizoginie, ableizm, szowinizm, agresję, robienie nagonek. Ale gdy był mniej zasięgowy, mniej osób to podawało dalej. Czym więcej ma zasięgów to więcej osób podaje, co sprawia wrażenie że nagle się zaczęła jakąś nagonka. Wiele osób trąbi od lat, jakie taktyki stosuje. Aktualnie zarzuty się robią również polityczne, węszą że być może ten cały kanał zero jest lub ma być wykorzystany politycznie przez nowy odłam partii prawicowej. Ale to już spekulacje” – napisała „psychiatrka”.

Do tych zarzutów odniósł się Stanowski. „Mamy nowe oskarżenie! Debiut!

Tym razem pani Maja zarzuca mi ableizm, a więc niechęć, wrogość i dyskryminowanie osób niepełnosprawnych. Muszę się więc przyznać: kiedy zbierałem miliony złotych na protezy, wózki, rehabilitacje, kiedy wspierałem finansowo rodziców opiekujących się pokrzywdzonymi przez los dziećmi, to tak naprawdę zacierałem ślady.

Ableizm, hazard, męska wspólnota.

Pani Maja Herman jest zawodowym psychiatrą, a więc trzeba jej wierzyć. Umie diagnozować takie osobliwe postawy” – napisał.

Później zamieścił także nagranie.

– Już prawie dochodzę do domu i całe szczęście, że zanim doszedłem do domu, zdołałem jeszcze raz zajrzeć do internetu. I jest debiut! Nowe oskarżenie, kim to ja jestem. Mianowicie, pani Maja Herman, z zawodu psychiatra, napisała, że zarzuca się mnie ableizm – mówił Stanowski.

– Jako że jestem debilem, musiałem sprawdzić, czym jest ableizm. I się okazało, że jest to niechęć, wręcz wrogość, dyskryminacja osób niepełnosprawnych – wyjaśnił.

– Z jednej strony przyjmuję to z uśmiechem, że taki zarzut mi postawiono, gdyż chyba trafia on na podium najgłupszych zarzutów mi postawionych. Ale z drugiej strony, trochę to wk****a, bo jednak człowiek zebrał miliony złotych – człowiek, czyli ja – dla niepełnosprawnych, dla pokrzywdzonych, pomagałem rodzicom dzieci pokrzywdzonych. Wydawałem własne siano, dużo własnego siana, zbierałem na protezy, wózki inwalidzkie, a potem jakaś kobieta napisze, że zarzuca mi się ableizm, tak po prostu – wskazał.

– Pani Majo, lekarzu, lecz się sam – skwitował.