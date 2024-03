Teatr Polskiego Radia rozpoczął współpracę z Teatrem Żydowskim. Oto, co przygotowali. Braun krótko: „No brawo”

- Reklama -

Portal Polskiego Radia poinformował o rozpoczęciu współpracy pomiędzy Teatrem Żydowskim a Teatrem Polskiego Radia. Cykl, który będzie tego owocem, będzie nosił nazwę Radio-Teater.

Jak zapowiedziano, pierwsze słuchowisko ma zabrzmieć na falach Programu Pierwszego Polskiego Radia w niedzielę 17 marca, tuz po godz. 21:00. Będzie to spektakl pt. „Podróżnicy” Pawła Mossakowskiego w radiowej adaptacji i reżyserii Waldemara Modestowicza.



„Pola i Kuba. Ona uczy się do matury. Marzy o studiowaniu psychologii. On to typ poety – buntownika. Chce studiować polonistykę, aby w przyszłości poświęcić się pisaniu. Pola i Kuba są w sobie zakochani. Planują pierwsze w życiu dorosłe wakacje i wspólną przyszłość… ale nadchodzi marzec 68 roku” – czytamy na stronie Polskiego Radia.

W rolach głównych w słuchowisku wystąpią Justyna Kowalska, Sebastian Fabijański, Dorota Landowska, Piotr Grabowski. Z Teatru Żydowskiego pojawią się natomiast: Ewa Dąbrowska i Piotr Wiszniowski.

Teatralna premiera „Podróżników”, reżyserowana przez Gosię Dębską, miała miejsce w Teatrze Żydowskim 8 marca 2023 roku – w 55. Rocznicę Marca ’68.

Informację o współpracy krótkim wpisem skomentował prezes Konfederacji Korony Polskiej i poseł Grzegorz Braun. „No brawo👇” – napisał.