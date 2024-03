- Reklama -

The Moscow Times informuje, że do lokali wyborczy w Rosji dostarczono długopisy ze znikającym tuszem. Jakiś czas po naniesieniu krzyżyka na kartkę pismo znika.

– Pismo znika po podgrzaniu, choć długopis wygląda zwyczajnie. Kazali wszystkim zachować ciszę i odłożyć je do skrzynek, które przynieśli – mówi mieszkaniec Kurska na materiale wideo, który przesłano redakcji.

Długopisy z naklejką z logiem firmy papierniczej BiC i oficjalnym emblematem wyborów prezydenckich rosyjskiej centralnej komisji wyborczej zostały dostarczone do jednego z lokali wyborczych w Rostowie nad Donem.

Jeden z mieszkańców apeluje: – Sprawdź [długopis] lub przynieś własny, aby uniknąć „poprawek” – powiedział.

Stosowanie podobnych praktyk w rosyjskiej „demokracji” jest odnotowywane od okolic 2009 roku. Wyborcy zaznaczają swojego kandydata, ale karta wyborcza wpadająca do urny okazuje się pusta. Po wyjęciu członkowie komisji uzupełniają ją już „prawidłowo”.

Federacja Rosyjska przygotowuje się właśnie do wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 15 marca i potrwają 3 dni. Nic nie wskazuje na to, by miał się wydarzyć cud, więc zwycięży na pewno Władimir Putin.