Młodzi z partii Razem chcą, by PKW zbadała kandydaturę Korwin-Mikkego. „Wyjaśniam więc tym ogniwom pośrednim między małpą, a człowiekiem”

Młodzi członkowie partii Razem zapowiedzieli w piątek, że złożą zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej, aby zbadała czy Janusz Korwin-Mikke może kandydować na stołecznego radnego, skoro nie mieszka w Warszawie.

Kamil Kuzak z Młodzi Razem zauważył w piątek, że Janusz Korwin-Mikke, który kandyduje na prezydenta Warszawy, kandyduje również na radnego. Zaznaczył, że o ile kandydat na prezydenta nie musi mieć wymaganego zamieszkania w Warszawie, o tyle kandydując na radnego – jak najbardziej musi.

– Powszechną wiedzą jest to, że pan Janusz Korwin-Mikke jest mieszkańcem Otwocka, czyli nie jest mieszkańcem Warszawy – dodał.

– Na tej podstawie będziemy wnosić do Państwowej Komisji Wyborczej o to, żeby zbadała tę sprawę i wyjaśniła, czy pan Janusz Korwin-Mikke ma prawo, żeby kandydować do Rady Warszawy. Jeśli nie, to nie powinien znaleźć się na liście – podkreślił.

Sam zainteresowany bez ceregieli, jasno i dobitnie skomentował cała te hucpę:

„Lewica podniosła wrzask, że mieszkam w Otwocku, a kandyduję na prezydenta m. st.Warszawy.

Wyjaśniam więc tym ogniwom pośrednim między małpą, a człowiekiem – że urodziłem się we Warszawie, mieszkam tu 60 lat, potem częściej mieszkam pod Warszawą. Mam prawo mieszkać dożywotnio w domu w Józefowie (własność dwojga moich Dzieci), w domu w Otwocku (własność dwojga innych moich Dzieci) i mieszkaniu w Warszawie przy ul. Stępińskiej (gdzie mieszkałem 30 lat – obecnie własność mojej Wnuczki) – napisał nestor polskich wolnościowców na Twitterze (cały wpis poniżej).

Lewica podniosła wrzask, że mieszkam w Otwocku, a kandyduję na prezydenta m. st.Warszawy.

Sprawę skomentowała w piątek także szefowa komitetu wyborczego Janusza Korwin-Mikke Wioletta Jachowicz-Wróblewska. – Janusz Korwin-Mikke jest warszawiakiem od urodzenia, jego mama zginęła w Powstaniu Warszawskim, jego przodkowie leżą na Powązkach. To warszawiak z krwi i kości. Jest człowiekiem majętnym i posiada nieruchomości, nie tylko w Otwocku, ale i w innych miejscach. Natomiast w Warszawie jest zameldowany i z Warszawy startuje, zresztą ma tu też mieszkanie – powiedziała.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Ewentualna druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – 21 kwietnia.