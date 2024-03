Stanowski uderza w „Taniec z Gwiazdami”. Gorzkie podsumowanie

- Reklama -

Krzysztof Stanowski, dziennikarz i założyciel Kanału Zero, podzielił się swoją opinią na temat udziału Dagmary Kaźmierskiej w popularnym programie telewizyjnym „Taniec z Gwiazdami”. Stanowski, znany z bezpośredniego stylu, nie przebierał w słowach, wyrażając swoje zdziwienie i dezaprobatę wobec decyzji producentów programu.

W swoim komentarzu Stanowski przypomniał publiczności o kryminalnej przeszłości Kaźmierskiej, która w 2009 roku została skazana prawomocnym wyrokiem za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”. Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską i dopuściła się handlu ludźmi. Trafiła do więzienia na 14 miesięcy.

Zdaniem Stanowskiego, udział osoby z takim „bagażem” w programie, który ma promować pozytywne wartości i rozrywkę, jest co najmniej wątpliwy. Dziennikarz wyraził również zdumienie, że pomimo braku tanecznych umiejętności, Kaźmierska otrzymuje pochwały za „fajną energię” w tańcu.

„Dzisiaj włączyłem ten 'Taniec z gwiazdami’, żeby sprawdzić, kto aktualnie w Polsce jest gwiazdą. Do następnego odcinka awansowała Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że swego czasu została skazana prawomocnym wyrokiem na trzy lata pozbawienia wolności za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Napisała o tym książkę. Chwalono, że w tańcu ma fajną energię” – skomentował Stanowski.

Niedawno Stanowski ujawnił, że miał propozycję występu w tym programie tanecznym, ale odmówił, bo nie czuje, żeby pasował do tego towarzystwa, a przede wszystkim – nie potrafi tańczyć. Jeden z internautów w komentarzu do powyższego wpisu zapytał, czy może jednak da się skusić na ofertę telewizji. „Miałem ofertę, ale jeśli mnie bieda nie dogoni, to nie planuję” – odpowiedział krótko.