Braun w komitecie poparcia Korwin-Mikkego. Wipler „zapomniał” o jednym kontrkandydacie

Janusz Korwin-Mikke wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy. W stolicy zmierzy się m.in. z przedstawicielem Konfederacji Przemysławem Wiplerem. Wśród członków Honorowego komitetu poparcia kandydatury prezesa partii KORWiN znaleźli się m.in. Grzegorz Braun i Tomasz Sommer.

Przypomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji komitetu wyborców Najwyższy Czas. Wprawdzie do zawiadomienia o jego utworzeniu załączono ponad 1500 podpisów, ale PKW odrzuciła ponad 30 procent z nich, co spowodowało, że nie osiągnięto wymaganej liczby 1000 podpisów. W rezultacie partia KORWiN ma wystartować w koalicji ze stowarzyszeniem Bezpartyjni Samorządowcy.

Pomimo ogólnopolskiej koalicji Korwin-Mikke ma ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy nie z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców, ale z komitetu Bezpartyjni, z którymi partia KORWiN wystartuje do rady Warszawy. Wcześniej negocjowano start nestora wolnościowców z partii Normalny Kraj, ale ostatecznie do tego nie doszło ze względu na – jak to ujął Korwin-Mikke – „drobne nieporozumienie”.

Janusz Korwin-Mikke na swoim profilu na portalu X ogłosił powstanie Honorowego Komitetu Poparcia JKM na Prezydenta m. st. Warszawy. Znaleźli się w nim: dr Krystyna Krzekotowska, dr Lucyna Kulińska, red. Samuela Torkowska, prof. Marzena i Paweł Zakrzewscy, poseł Grzegorz Braun, red. Stanisław Michalkiewicz, red. Marcin Rola, dr Tomasz Sommer oraz prof. Adam Wielomski.

Powstał Honorowy Komitet Poparcia JKM na Prezydenta m. st.Warszawy.

Tu konferencja prasowa. „Nie dam ani złotówki na organizacje zajmujące sie płcią – ani homo, ani hetero. Nie będzie pochodów w tej sprawie. Płeć to sprawa prywatna”. I nie w szkołach!! https://t.co/ahtyKStHNL pic.twitter.com/L9YfT9WEf1 — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) March 11, 2024

Tymczasem kandydaturę Korwin-Mikkego wyraźnie ignoruje Przemysław Wipler. W jednym z wpisów oświadczył: „Jestem oficjalnie zarejestrowanym kandydatem na urząd prezydenta m. st. Warszawy! W nadchodzących wyborach zmierzę się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, senator Magdaleną Biejat oraz łodzianinem Tobiaszem Bocheńskim😎”. Internauci szybko wypomnieli mu, że zapomniał wymienić jednego z kontrkandydatów.