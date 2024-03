Precedensowy wyrok w USA? Niszczenie zarodków do in vitro jak zabójstwo nieletniego

- Reklama -

Sąd Najwyższy Alabamy orzekł, że zamrożone zarodki wykorzystywane w zapłodnieniu in vitro są dziećmi, co oznacza, że niszczenie zarodków może być karane jak zabójstwo nieletniego.

W Alabamie zapadł precedensowy wyrok, który może pozwolić na karanie osób, które dopuściły się niszczenie zamrożonych zarodków ludzkich tak surowo, jak karze się morderców osób nieletnich.

SN Alabamy uznał, procedując w dwóch sprawach, że zarodki ludzkie są nienarodzonym dziećmi. Oznacza to, że prawnie w Alabamie pod pojęciem dziecka rozumie się obecnie osobę od poczęcia do 19. roku życia.

Alabama, która zakazuje już aborcji po 6. tygodniu ciąży, wyrasta na amerykańskiego lidera stanów pro life.

Sąd badał przypadki zniszczenia embrionów ludzkich w sprawie małżeństwa McCallisterów, których embriony zostały zniszczone, gdy w klinice, w której były przetrzymywane, doszło do awarii kriostatu oraz pozew pana Taylora, który pozwał klinikę niepłodności za to, że pozwoliła na wykorzystanie embrionów, do których stworzenia użyto jego materiału genetycznego, przez jego byłą żonę, która była już w nowym związku.

SN stwierdził, że niezależnie od tego, jak jest intencja rodziców, embriony pozostają „istotami ludzkimi”.