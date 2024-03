Orban UJAWNIA plany Trumpa ws. wojny na Ukrainie. „Nie widzę innego zdeterminowanego, silnego człowieka, który mógłby to zrobić”

- Reklama -

Kandydat na prezydenta USA Donald Trump ma szczegółowe plany zakończenia wojny na Ukrainie, które są zbieżne z naszymi interesami – powiedział w wywiadzie dla kanału telewizyjnego M1 premier Węgier Viktor Orban, który w piątek spotkał się na Florydzie z amerykańskim politykiem.

Celem Trumpa jest zaprowadzenie pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, co jest zbieżne ze stanowiskiem Budapesztu, który wzywa do jak najszybszego zawieszenia broni i zakończenia walk – powiedział Orban w niedzielnym wywiadzie. – Nie widzę innego zdeterminowanego, silnego człowieka, który mógłby to zrobić – dodał.

Polityk udzielił wywiadu państwowej telewizji po piątkowym spotkaniu z Trumpem, licząc na jego powrót do władzy po listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Jak ocenił Orban, obecnie stosunki węgiersko-amerykańskie są złe, ponieważ administracja prezydenta USA Joe Bidena jest zaangażowana w wojnę na Ukrainie. W przeciwieństwie do Bidena Trump jest politykiem pokoju – przekonywał premier Węgier.

Przed podróżą do USA Orban nie zabiegał o spotkanie z Bidenem ani z wysokimi urzędnikami Partii Demokratycznej; Biały Dom nie wysłał zaproszenia dla węgierskiego polityka. Sam Biden skrytykował spotkanie Trumpa i Orbana, twierdząc, że węgierski polityk dąży do ustanowienia dyktatury w swoim kraju.

Według Orbana obecna amerykańska administracja nie może dojść do porozumienia z rządem w Budapeszcie, otwarcie wspiera więc węgierską opozycję, aby doprowadzić do zmiany politycznej. Taka postawa psuje wzajemne relacje – ocenił węgierski premier. – Jesteśmy sojusznikami, a nie sługami – dodał.

Orban liczy również na wzrost obrotów gospodarczych między USA a Węgrami po ewentualnym zwycięstwie Trumpa w wyborach prezydenckich. Byłoby źle, gdyby wygrał Biden – ocenił polityk.

Rząd w Budapeszcie przyjmuje w wielu kwestiach antyukraińską postawę, odrzucając możliwość wysyłania broni dla zmagającego się z rosyjską inwazją kraju. Ponadto Węgry blokowały do początku lutego unijną pomoc dla Kijowa w wysokości 50 mld euro i otwarcie krytykują decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych UE z Ukrainą, choć formalnie się im nie sprzeciwiły.