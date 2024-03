Aby Konfederacja była Konfederacją

- Reklama -

Przyznają Państwo, że sytuacja, jaka wyklarowała się w Warszawie, w której w wyborach na prezydenta Warszawy Janusz Korwin-Mikke zderzy się z Przemysławem Wiplerem, nie jest najlepszym sygnałem dla wyborców. Środowisko podlega różnego rodzaju wpływom i naciskom, i jest to rzecz naturalna, trzeba jednak doprowadzić do tego, by te instytucjonalne naciski i prywatne ambicyjki nie spowodowały szkód.

Jeśli ktoś zamiast planów politycznych ma plany towarzyskie czy giełdowe, to powinien jasno określić, co jest dla niego priorytetem i nie udawać, że nie kreuje konfliktów interesów, które aż biją po oczach. Niestety, nie ma możliwości przejęcia ruchu wolnościowego przez jedną osobę czy organizację, bo ruch wolnościowy odrzuca wszelkich większych czy mniejszych stalinków, nawet jeśli wpada na jakiś czas pod ich urok.

Konfederacja musi więc na powrót stać się konfederacją, a wyrwać się nie z doliny śmierci, tylko z prywatnego folwarku. Wtedy znów wróci na drogę sukcesu, która została zgubiona w zeszłym roku. A przecież koniunktura rośnie. Czas prawicy w Polsce nadchodzi. Jeśli ktoś nie chce być w wolnościowej prawicy, to oczywiście droga wolna. Nadchodzą dni krytycznych decyzji. Ich efektem nie może być klęska w wyborach unijnych, a taką klęską będzie nie tylko słaby wynik, ale także wprowadzenie do Brukseli ludzi bez właściwości.

Tymczasem w „Najwyższym CZAS!-ie” mamy czas pożegnań, ale i powitań. Umarł Maciej Jaworek, nasz korektor od końca lat 90. Miał tylko 64 lata – odszedł zdecydowanie za szybko. Wewnątrz numeru publikujemy wspomnienie o Zmarłym, człowieku, który autentycznie wiedział wszystko, autorstwa Radosława Kieryłowicza.

Po ponad roku przerwy na łamach „NCz!” pojawił się, także w bieżącym numerze, korespondent z USA red. Marek Bober. Nasz nowy Autor mieszka w Ameryce od wielu dziesięcioleci, był redaktorem wielu pism polonijnych, serdecznie proszę o życzliwe przyjęcie nowego pióra.

Na koniec przypominam, że zbliża się wielkimi krokami XIV już Konferencja Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 13-14 kwietnia w Warszawie. Będą: Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, Roman Warszawski oraz szereg innych ciekawych postaci. Przedstawimy premierę filmu „Korwin – wolnościowiec z misją”. Odbędziemy debatę przed wyborami do UE. Proszę rezerwować sobie czas.

Proszę też tradycyjnie o przeznaczanie 1,5 proc. podatku PIT na Fundację Najwyższy CZAS. To dzięki tej fundacji możemy organizować nasze konferencje oraz prowadzić portale internetowe. A Państwo w podzięce otrzymają dowolnego e-booka oraz książkę „Leksykon prawdziwej kobiety”, napisaną przez Sami Wiecie Kogo.