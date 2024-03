Zajączkowska-Hernik wysyła Korwin-Mikkego na polityczną emeryturę. Dziennikarz nie wytrzymał: „Czy to przystoi?” [VIDEO]

- Reklama -

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim rzecznik Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była pytana m.in. o start Janusza Korwin-Mikkego w wyborach na prezydenta Warszawy. Zasugerowała, że powinien udać się na polityczną emeryturę.

– Kibicuję Przemysławowi Wiplerowi, który będzie rywalizował o drugą turę przede wszystkim z panem Bocheńskim. Musi pokonać kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości, żeby wejść z Trzaskowskim do drugiej tury i to jest nasz cel na te wybory samorządowe – ambitny – oświadczyła Zajączkowska-Hernik, pytana czy jako była współpracownica Korwin-Mikkego kibicuje mu w tym starciu.

– Wracając do Janusza Korwin-Mikkego, myślę, że to już jest czas na jego emeryturę polityczną. Ostatnio nawet chyba pojawił się jakiś sondaż poparcia, my mieliśmy chyba ponad 10 proc., a partia Janusza Korwin-Mikkego miała 1 proc. – wskazała. Na te słowa zareagował prowadzący.

– Ale pani rzecznik, czy nie powinniście z większym szacunkiem podchodzić do kogoś – mi ani brat ani swat Janusz Korwin-Mikke, ale dla waszego środowiska to duchowy przywódca, lider przez całe lata był niekwestionowanym autorytetem i dzisiaj wysyłanie go na polityczną emeryturę przez współdziałaczy – czy to przystoi po prostu? – pytał Prusinowski.

– Panie redaktorze, mi się marzy, żeby pan Janusz Korwin-Mikke był mentorem ruchu wolnościowego do końca swoich dni, bo zawsze fantastycznie tłumaczył, czym jest idea liberalizmu gospodarczego, czy również światopoglądowego, fantastycznie potrafił zarazić nas tą ideą wolnorynkową i świetnie sprawdzałby się właśnie w roli takiego publicysty, moim zdaniem, jak Stanisław Michalkiewicz. Przecież to nawet są przyjaciele – stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

– Jak najbardziej tutaj jest jeszcze miejsce dla takiej twórczości. Polityka to jest co innego – dodała.