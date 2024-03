Tak kłamie nowa TVP Info o Konfederacji. Sośnierz mówi, jak było naprawdę [VIDEO]

- Reklama -

Nowa, uśmiechnięta TVP Info, ku zaskoczeniu nikogo, niewiele się różni do starej, złowrogiej telewizji reżymowej za czasów poprzedniej władzy, przez złośliwców nazywanej TVPiS. Na antenie padła nieprawdziwa informacja na temat Konfederacji, sprostowana przez Dobromira Sośnierza.

W piątek wieczorem na antenie TVP Info emitowany jest program Forum. 8 marca w studio stało jedno puste krzesło, gdyż przedstawiciel Konfederacji miał nie przyjąć zaproszenia, nad czym prowadzący debatę bardzo ubolewał.

– Niestety dzisiaj też nie przyjął zaproszenia reprezentant Konfederacji. Bardzo żałujemy, bo uważamy, że w debacie publicznej głosy wszystkich powinny być słyszane – mówił na antenie TVP Info prowadzący program „Forum”.

Miało być pluralistycznie, miało być inaczej, a wygląda na to, że nowa ekipa TVP czerpie garściami po swoich poprzednikach. Prowadzący kłamie na wizji, że Konfederacja nie przyjęła zaproszenia do programu. Komunikat D. Sośnierza pod tweetem pic.twitter.com/SKDnM0Ffk0 — Wolność__Słowa (@WolnoscO) March 9, 2024

Okazuje się jednak, że sprawa wygląda nieco, a konkretnie to zupełnie, inaczej. W swoich mediach społecznościowych były poseł Dobromir Sośnierz przekazał, że „twarze się zmieniają, ale standardy prawdomówności pozostają”.

„TVP Info właśnie podała, że Konfederacja nie przyjęła zaproszenia do dyskusji. Otóż przyjęła — i wydelegowała mnie, co po wielogodzinnym grymaszeniu redakcja po prostu odrzuciła” – napisał polityk Konfederacji i dodał, że:

„według jego wiedzy proponowano też Grzegorz Brauna, ale i ta propozycja propagandzistom uśmiechniętej Polski się nie spodobała”.

„Nie wiem, czy to producenci programu tak bardzo bali się moich argumentów czy zrobili to pod wpływem któregoś z pozostałych gości (bywały i takie sytuacje), ale fakt jest taki, że woleli mieć w programie puste krzesło, które żadnych trudnych pytań im nie zada i z którym tę debatę na pewno bohatersko wygrają” – podsumował Sośnierz i wezwał TVP Info do sprostowania nieprawdziwej informacji oraz oznajmił, że „czeka na zaproszenie do prawdziwej debaty”.

Do sprawy na portalu X odniosła się także sama Konfederacja. „Dobromir Sośnierz został wczoraj wydelegowany przez Konfederację do programu TVP Info, jednak spotkało się to z odmową ze strony TVP” – przekazano i wezwano stację do sprostowania.