Walec unijnych regulacji i oszustwa rządu. „W ten sposób można unieważnić wszystkie obietnice”

Przedstawiciele Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców zaprezentowali w niedzielę w Kielcach kandydatów do Sejmiku województwa świętokrzyskiego. Przy okazji Krzysztof Bosak opowiedział o niespełnionych obietnicach rządu Donalda Tuska.

W okręgu obejmującym powiaty sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski liderem listy będzie radny sejmiku województwa Grzegorz Świercz. Okręg obejmujący Kielce i powiat kielecki poprowadzi kielecka radna Katarzyna Suchańska.

W spotkaniu uczestniczył jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który zaznaczył, że to pierwsze spotkanie wyborcze, podczas którego zaprezentowany został Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. – Samo to połączenie sił, którego dokonaliśmy, jest dużym wydarzeniem w polskiej polityce – podkreślił.

Jego zdaniem, podczas wyborów parlamentarnych Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy były jednymi środowiskami, „które zdroworozsądkowo broniły podstawowych wartości państwowych i obywatelskich”. – Jako jedyni odrzuciliśmy nowomowę polaryzacji sceny politycznej na PiS i Platformę Obywatelską, tego, że każdy Polak ma się zapisać do jednego z dwóch obozów. Postanowiliśmy sami zdefiniować to, na czym nam zależy i o co walczymy w polskiej polityce – zaznaczył.

Bosak o niespełnionych obietnicach rządu

Zdaniem Bosaka, wiele osób zaczyna dostrzegać, że „partie, które w tej chwili rządzą Polską, czują się zwolnione ze wszystkich obietnic”. – Wiele osób widzi, że to, co było mówione w kampanii wyborczej, to obietnice bez pokrycia. W pierwsze trzy miesiące nowa władza wycofała się z prawie wszystkiego, co obiecywała – stwierdził Bosak.

Odniósł się do wypowiedzi Moniki Rosy w programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News.

– Dzisiaj byłem w porannym programie Bogdana Rymanowskiego i siedząca naprzeciwko mnie pani reprezentująca Platformę zaprezentowała taką narrację, że „100 konkretów” w zasadzie Koalicji nie obowiązuje, bo to nie były obietnice Koalicji, tylko to były obietnice Platformy – mówił Bosak.

– W ten sposób można unieważnić wszystkie obietnice i partie, które w tej chwili rządzą Polską, czują się zwolnienie ze wszystkich obietnic, bo mogą powiedzieć „to nie my” – tłumaczył.

Walec regulacji unijnych

– Naszą główną obietnicą jest to, że wprowadzimy rozsądnych ludzi na wszystkich szczeblach samorządu, gdzie uda nam się wystawić listy. Ci ludzie będą po prostu reprezentować interes wyborców – zapowiedział.

Bosak podkreślił, że „bez oddolnej aktywności, inicjatywy i samoorganizacji wynikających z poczucia godności i wolności, w Polsce będzie bardzo niedobrze, ponieważ jedzie na nas walec, tłamszący możliwości życiowe Polaków”. – To jest walec regulacji unijnych popieranych przez większość partii politycznych, poza nami – stwierdził jeden z liderów Konfederacji.

Zwrócił uwagę, że rozwiązania wprowadzane w ramach polityki klimatycznej, Zielonego Ładu i transformacji energetycznej UE będą się sprowadzać „do zabierania szans na dobrobyt”. Zaznaczył, że unijna polityka doprowadzi do zwiększenia cen energii, kosztów ogrzewania budynków, cen mieszkań i droższego podróżowania.

– Potrzebujemy ludzi, którzy uczciwie i otwartym tekstem będą informować o tych wszystkich zmianach związanych z kosztami tzw. polityki klimatycznej – dodał.

Skończyć z polityczną polaryzacją

Katarzyna Suchańska zaznaczyła, że Konfederacji i Bezpartyjnym Samorządowcom przyświeca ten sam cel „skończenia z polityczną polaryzacją”. – Nie chcemy wojny polsko-polskiej w Sejmiku województwa świętokrzyskiego. Nie chcemy, by decyzje o mieszkańcach naszego miasta i województwa były podejmowane w ciemnym pokoju w Warszawie. Koniec z upartyjnianiem samorządu. Dla Bezpartyjnych Samorządowców autonomia samorządów jest kwestią fundamentalną – zaznaczył.

Zapowiedziała, że Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy będą reprezentować interesy wszystkich mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

– Musimy zacząć walczyć o województwo i Kielce, żeby przestały być na końcu we wszystkich rankingach, to wynika z lat zaniedbań i partyjniactwa w samorządach – podkreśliła.

Lider koalicji w okręgu ostrowieckim Grzegorz Świercz wskazał, że polityce samorządowej potrzebny jest pragmatyzm i nieokopywanie się z szyldami partyjnymi. Tymczasem – jak zauważył – w świętokrzyskim Sejmiku od lat trwa polityczna przepychanka o sprawy niewpływające na rozwój regionu.

– Sprawy mieszkańców województwa leżą bardzo często niezałatwione – zaznaczył. Jego zdaniem, w regionie brakuje „śmiałych koncepcji”, które rozwiązują realne problemy.

W spotkaniu uczestniczyli także posłowie Konfederacji Konrad Berkowicz i Michał Wawer oraz Dawid Lewicki, lider Konfederacji w Kielcach, kandydat ugrupowania w wyborach do kieleckiej Rady Miasta.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast – 21 kwietnia.