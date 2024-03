Szokujące słowa Wałęsy u Lisa. Kaczyński? „Kończy w wariatkowie albo popełnia samobójstwo” [VIDEO]

- Reklama -

Lech Wałęsa w rozmowie z Tomaszem Lisem wypowiedział szokujące słowa o Jarosławie Kaczyńskim. Zniesmaczony jest nawet dziennikarz „Wyborczej” Jacek Gądek.

Lis opublikował wywiad z Wałęsą pod tytułem „Moja wojna z Kaczyńskim”. Prowadzący rozmowę zapytał byłego prezydenta „jaki koniec Kaczyńskiego byłby właściwy?”.

- Reklama -

Odpowiedź Wałęsy może szokować. – Ja już dawno powiedziałem i nie zmienię tego. Brat brata zabije, a potem kończy w wariatkowie albo popełnia samobójstwo. Drugi z braci – stwierdził.

Lis zasugerował, że to niezbyt chrześcijańskie. – Pan prezydent, że tak powiem, o tej Matce Boskiej w klapie, na moment o niej zapomina i przestaje na moment być chrześcijaninem, tak? – zapytał.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Nie, nie, nie. Dla przyszłego rozwoju Polski, żeby nikt podobnie nie postępował, musimy sprawy wyczyścić. Tu nie chodzi o to, żeby trzymać w więzieniu czy do więzienia wsadzać. Trzeba doprowadzić do oczyszczenia wszystkiego, co oczyścić należy, żeby następne pokolenia nie popełniały podobnych błędów – brnął Wałęsa.

Lis zapytał jeszcze, czy to definitywny koniec PiS-u, na co Wałęsa odpowiedział twierdząco. Propagandysta PO zauważył jednak, że Kaczyńskiego i spółkę wciąż popiera mniej więcej „co trzeci Polak”.

– Tak dużo nakłamali i tak bardzo poprzekonywali, a niektórzy wiedzą, że to kłamstwa, ale weszli za daleko w ten obłęd i nie mogą się wycofać. Powoli to wyleczy się – uważa Wałęsa.

Takim przebiegiem rozmowy zniesmaczony był nawet przedstawiciel „Wyborczej” Jacek Gądek. Udostępniając nagranie w mediach społecznościowych pytał, po co w ogóle rozmawiać w taki sposób. „Dramat” – podsumował.