Tusk chce całkowicie zamknąć granicę z Ukrainą? „Rozmawiamy ze stroną ukraińską”

Rozmawiamy ze stroną ukraińską o całkowitym zamknięciu granicy na wymianę towarową – oświadczył w środę premier Donald Tusk. Jak jednak zaznaczył, byłoby to rozwiązanie tymczasowe i „bolesne” dla obu stron.

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że kwestia ta będzie m.in. przedmiotem jego rozmów z rolnikami, zaplanowanymi na czwartek. Przypomniał, że Polska ma nadwyżkę handlową z Ukrainą.

„Jestem gotowy podjąć twarde decyzje, jeśli chodzi o granicę z Ukrainą, zawsze w porozumieniu z Kijowem, żeby nie było niepotrzebnych napięć. Ale musimy znaleźć rozwiązanie długotrwałe” – oświadczył Tusk.

Jak dodał, „będziemy rozmawiać o możliwych dopłatach do zboża i innych środkach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko, jak to możliwe”. Według niego, państwo może pomóc w skupie tego zboża, by np. polskie zboże było bardziej atrakcyjne cenowo od ukraińskiego.