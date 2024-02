Nagły zgon policjanta w Środzie Wielkopolskiej. Miał tylko 46 lat

- Reklama -

Tragiczne informacje przekazała policja w Środzie Wielkopolskiej. 24 lutego zmarł aspirant sztabowy Bogdan Jaroni.

Koleżanki i koledzy wspominają zmarłego funkcjonariusza. – Można było go poznać jako sympatycznego i uśmiechniętego człowieka o ogromnym poczuciu humoru. Średzkie społeczeństwo niejednokrotnie uzyskało pomoc i wsparcie od naszego policjanta – mówią o nim.

Śp. Bogdan Jaroni służbę w policji rozpoczął w 1999 r. w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Od 2001 roku pracował w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni, a od 2009 r. – w Środzie Wielkopolskiej. Tam zaczynał jako Dzielnicowy, a rok później służył w Wydziale Kryminalnym. W 2022 roku został Zastępcą Dyżurnego w Wydziale Prewencji. To właśnie tam pracował aż do śmierci.

Policjant zmarł nagle w sobotę 24 lutego. Miał tylko 46 lat.

Jak podano, pogrzeb funkcjonariusza odbędzie się 1 marca o godz. 12.00 w Kościele św. Jakuba w Miłosławiu.