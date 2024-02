Spada PiS-owi i Trzeciej Drodze, rośnie PO i Konfederacji. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych

- Reklama -

Platforma Obywatelska nieznacznie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, podium uzupełnia Trzecia Droga – to już stały trend ostatnich sondaży poparcia partii politycznych. W zależności od pracowni zmieniają się pozycje 4. i 5. Tym razem to Lewica jest przed Konfederacją.

Najnowszy sondaż przeprowadził IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Jak wynika z badania, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby 62,3 proc. respondentów. Do urn nie poszłoby 35 proc. ankietowanych, a 2,7 proc. nie podjęło decyzji.

- Reklama -

Na pierwszym miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 32,6 proc. poparcia. To wzrost poparcia dla KO w porównaniu z analogicznym badaniem dla „Rzeczpospolitej” z 12–13 stycznia tego roku o 2,4 pp.

Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30,1 proc. To spadek o 3,8 pp. w stosunku do badania z połowy stycznia.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Na trzecim miejscu bez zmian – nadal jest to Trzecia Droga, ale z wynikiem mniejszym o 2,2 pp. w porównaniu ze styczniem, czyli obecnie jest to 14,7 proc. Lewica w lutym może liczyć na 8,7 proc. (spadek o 0,6 pp.). Stawkę zamyka Konfederacja z wynikiem 7,6 proc. – to oznacza wzrost o 1,3 pp. 6,3 proc. jest niezdecydowanych.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono w dniach 23-24 lutego na ogólnopolskiej próbie 1071 respondentów.