Amerykański żołnierz podpalił się przed ambasadą Izraela w Waszyngtonie [VIDEO]

Amerykański żołnierz w ramach protestu przeciwko wojnie w Gazie, próbował dokonać samospalenia przed ambasadą Izraela. Został przewieziony do szpitala z „poważnymi obrażeniami zagrażającymi życiu”.

Palącego się człowieka ratowały służby Secret Service, ochraniające ambasadę. Rzecznik sił powietrznych USA potwierdził, że ofiara była żołnierzem tej formacji, bez podawania szczegółów. Ambasada Izraela oświadczyła, że ​​”w zdarzeniu nikt z personelu nie odniósł obrażeń”, a Amerykanin nie jest im znany.

Filmik z tego aktu desperacji pojawił się na platformie streamingowej Twitch. Widać na nich człowieka w mundurze wojskowym, który deklaruje, że „nie chce być współwinny ludobójstwa” i oblewa się płynem łatwopalnym. Próbując się podpalić, krzyczy „Wolna Palestyna!”.

New York Times doniósł, że materiał został usunięty z Twitcha. Protest miał miejsce w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych nasilają się protesty przeciwko izraelskiej ofensywie w Gazie, a początkowa sympatia dla Izarela po akcji z 7 października komandosów Hamasu, została przytłoczona przez obrazy i doniesienia o cierpieniach Palestyńczyków.

