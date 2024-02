„Zmiany klimatu”, targi w Poznaniu i XIV Konferencja Prawicy Wolnościowej

- Reklama -

Trwa rozsyłka „Zmian klimatu”, naszego klimatycznego opus magnum napisanego przez prof. Piotra Kowalczaka. Znajdą w nim Państwo multum argumentów przeciwko klimatyzmowi i alarmizmowi, roznoszących w pył obecną w mediach ekopropagandę, na bazie której z dnia na dzień coraz bardziej rośnie unijny zamordyzm fiskalny i niszczona jest polska energetyka. A z samym Autorem naszej najnowszej książki będzie się można spotkać 8-10 marca podczas Poznańskich Targów Książki, w których, po dwóch latach przerwy, będziemy uczestniczyć. Wszystkich mieszkańców Poznania i okolic zapraszam na nasze stoisko.

Rozpoczęliśmy tradycyjną zrzutkę na XIV już Konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się 13-14 kwietnia. Będzie to początek kampanii do unioparlamentu, więc zapewne pojawi się kilku kandydatów, ale oprócz naszych stałych Gości kulminacyjnym punktem programu będzie premiera mojego filmu „Korwin – wolnościowiec z misją”, w którym pokazuję, że walka z opresyjnym system nie trwa bynajmniej od wczoraj, tylko od zawsze, a w przypadku bohatera tego filmu, czyli JKM, od ponad sześciu dekad. Film, myślę że będzie sporym zaskoczeniem, bo jest oczywiście przede wszystkim historyczny, ale także… muzyczny. Więcej nie zdradzę, zapraszam na premierę, wstęp na nią, jak zresztą na całą imprezę, jest oczywiście wolny. Konferencję można wesprzeć w Internecie.

Jak co roku szykujemy też nową książkę będącą składanką publicystyki Stanisława Michalkiewicza, tym razem pod tytułem „Nowa Generalna Gubernia”. Tytuł odnosi się oczywiście do Unii Europejskiej i będzie przy okazji elementem kampanii do Parlamentu Europejskiego, do którego Pan Stanisław ma zamiar kandydować z Warszawy. Przedsprzedaż zaczynamy już w przyszłym tygodniu.

Szanowni Państwo, urzędy skarbowe wysłały już wszystkim PIT-y do zatwierdzenia – serdecznie zachęcam więc do przekazania swojego 1,5 proc. z podatku PIT na Fundację Najwyższy Czas, która organizuje nasze Konferencje oraz utrzymuje portal nczas.info. Każdy, kto wpłaci, dostanie dowolnego e-booka z naszej kolekcji oraz książkę „Leksykon prawdziwej kobiety”, której prawdziwego autora nigdy, przenigdy Państwu nie zdradzę!

Wiosna zapowiada się gorąco. Czy właśnie jesteśmy świadkami początku kolejnej prawicowej metamorfozy? Przekonamy się przy okazji przedbiegów kampanii unijnej. Wygląda na to, że dla wielu przedstawicieli ruchu wolnościowego nadchodzi czas decyzji. Jakie one będą? Będziemy skrupulatnie relacjonować.