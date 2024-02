Sośnierz bezlitosny dla PiSowców. Posła Suwerennej Polski zatkało [VIDEO]

- Reklama -

Wiceprezes Wolnościowców i członek Konfederacji Dobromir Sośnierz nie pozwolił posłowi Suwerennej Polski zapomnieć, że za problemy z UE, na której teraz narzeka, odpowiada jego własne środowisko.

– My najwięcej w Europie zapłacimy za to. Za całą politykę klimatyczną my w Europie najwięcej zapłacimy – mówił w TV Republice Michał Wójcik z Suwerennej Polski.

W tym momencie Dobromir Sośnierz nie wytrzymał. Wolnościowiec wytknął politykowi z poprzedniego obozu władzy, że teraz jego środowisku to przeszkadza, a mieli osiem lat, by coś z tym zrobić.



– Przez osiem lat się na to zgadzaliście wszystko! Przez osiem lat ani razu nic nie zawetowaliście, a teraz panu tu będzie lamentował. No to jest właśnie to. Przeszli do opozycji i od razu jacy asertywni. Trzeba było być takim asertywnym przez osiem lat. Niczemu żeście się nie sprzeciwili! – grzmiał Sośnierz.

Wiceprezes Wolnościowców przypomniał, że „to Morawiecki wymyślił te podatki unijne”. – On to proponował, zanim to weszło! I jeszcze był z tego dumny – powiedział konfederata.

W dalszej części Sośnierz przypomniał, że „strefy czystego transportu, przeciw którym niektórzy politycy PiS-u dziś protestują, to też były wprowadzone za ich rządów”.

– My protestowaliśmy konsekwentnie i wtedy i teraz, a tutaj jest zadziwiające, jak politycy zaraz po zmianie miejsca zaczynają mówić zaraz inne rzeczy i ci, co wcześniej byli w opozycji, mówią to, co wcześniej mówił rząd i odwrotnie – powiedział polityk.

Sprawę skomentował także redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer, pisząc, że „PiS to partia kłamców. Bardzo bezczelnych kłamców. I to ich łączy z kolegami z KO”.