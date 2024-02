Sommer kontra Mentzen. „To oczywiście też nieprawda” [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer kontynuuje egzegezę ostatniego wystąpienia współprzewodniczącego Konfederacji Sławomira Mentzena i demaskuje fragmenty, w których polityk mija się z prawdą.

W pierwszej części Tomasz Sommer, który w przeszłości prowadził zwycięskie kampanie formacji wolnościowych, mówił, że lider NN przypisuje sobie zbyt duże zasługi i manipuluje ws. prawdziwej historii.



– W tej dalszej części Sławomir Mentzen zarysowuje znowuż kilka argumentów historycznych, mówiąc na przykład, że te partie, które się tam przebiły powyżej 5 proc., a co wybory się jakaś taka partia pojawiała, w ostatnim czasie to była Nowoczesna, teraz jest partia Hołowni, i że one w kolejnych wyborach znikały i że Konfederacja jest pierwszą taką partią, która w kolejnych wyborach nie znikła – streszcza na nagraniu wystąpienie Mentzena Sommer.

– No jest to oczywiście też nieprawda. Było co najmniej kilka partii, które sobie też właśnie na podobnym poziomie startowały, a potem wcale nie znikały w kolejnej kadencji – wyjaśnia dziennikarz i wymienia m.in. Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin.

Sommer stwierdził, że jest „smutny fakt”, że „Sławomir pisze tutaj chyba jakąś nową historię”.

Dziennikarz puścił widzą także fragment nagrania, na którym Mentzen stwierdza, że aby dobić do „nie wiem 20 proc.” partia musi posiadać duże zasoby, dużo pieniędzy, własne media itd.

– I z tego powodu partia, które chce zaistnieć i nie ma na samym początku takich wielkich możliwości, nie może zaczynać w środku, musi zaczynać na skraju i powoli mozolnie próbować iść do samego środka i pozyskiwać jak największą liczbę wyborców – mówił Mentzen.

Sommer, komentując ten fragment, stwierdza, że „tutaj mamy taką tezę, która jest nieprawdziwa na wielu poziomach”.

O tym, dlaczego ta teza, a także kilka innych wypowiedzianych przez szefa Nowej Nadziei, jest nieprawdziwa, Tomasz Sommer w szczegółowy sposób opowiada w nagraniu opublikowanym na platformie X: