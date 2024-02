Sommer kontra Mentzen: Korwin prowadzi tę misję 60 lat, a Sławomir przekonuje, że wszystko zaczęło się wczoraj [VIDEO]

- Reklama -

– Korwin prowadzi tę swoją misję wolnościową już od lat 60. […] a Sławomir przekonuje, że wszystko się zaczęło wczoraj – mówi Tomasz Sommer w swoim najnowszy programie, w którym komentuje ostatnie wystąpienie programowe Sławomira Mentzena.

„Ucieczka z Doliny Śmierci” – tak swoje sobotnie wystąpienie zatytułował szef Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Polityk mówił m.in. o prognozach ruchu wolnościowego i nawiązywał do jego historii. Redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer, który w przeszłości prowadził zwycięskie kampanie formacji wolnościowych, twierdzi, że lider NN przypisuje sobie zbyt duże zasługi i manipuluje ws. prawdziwej historii.



Wystąpienie Sławomira Mentzena: Mentzen walczy z wiatrakami i kreśli wizję przyszłości Konfederacji. „Stajemy przed tragicznym wyborem” [VIDEO]

- Reklama -

– Sławomir Mentzen konstruuje pewnego rodzaju prognozę, pewnego rodzaju plan działania na przyszłość, opierając to na fundamentach historycznych. Problem polega na tym, że te fundamenty historyczne są nieprawdziwe, a jeżeli się coś opiera o fundament nieprawdziwe, które nie istnieją, to warto sobie uświadomić, że cała konstrukcja może się bardzo szybko zawalić – powiedział Tomasz Sommer w swoim najnowszym programie.

– Mamy do czynienia z sytuacją znaną z historii – stwierdził publicysta i podał przykład Józefa Stalina, który „uczestniczył w pisaniu takie książki Krótka Historia Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików , gdzie tak odpowiednio zapisał tę historię tejże partii, aby jego rola była odpowiednio wypunktowana, aby jego rola odpowiednio błyszczała, aby każdy miał świadomość, że ta jego rola była dominująca, chociaż oczywiście taka nie była”.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Sommer zauważył, że Stalin później rządził, a „Sławomir Mentzen cały czas jest aspirantem”. – I wydaje mi się, że jeśli będzie konstruował jakiegoś rodzaju skomplikowaną budowlę w oparciu o fundamenty z piasku, to z tego pieca chleba jednak nie będzie – stwierdził dziennikarz.

– Korwin prowadzi tę swoją misję wolnościową już od lat 60. […] czyli już jest 60 lat trwania tej misji, a Sławomir przekonuje, że wszystko się zaczęło wczoraj – powiedział Tomasz Sommer.

Dziennikarz stwierdził, że w swoim wystąpieniu Metnzen przedstawił „absurdalne tezy”.

– No niektóre to takie kłamstewka. Nie wiem, po co mija się tak z prawdą, ale jakiś cel chyba jest – stwierdził redaktor naczelny Najwyższego Czasu!

O jakie manipulacje i kłamstewka chodzi? Tomasz Sommer tłumaczy to dokładnie w swoim nowym nagraniu: