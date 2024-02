Co się dzieje?! Żona posła PiS dostaje w twarz od „królowej życia” i kłóci się z raperem [VIDEO]

- Reklama -

Żona Łukasza Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości w swoim nowym wcieleniu walczy we freak fightach w formule MMA. Na jednej z ostatnich konferencji Clout MMA Schreiberowa w wulgarny sposób zaatakowała rapera, który prowadził wydarzenie, a później starła się z inną celebrytką i dostała w twarz.

Łukasza Schreibera to po prostu szkoda i to nieważne, że on jest z PiS-u, bo tak samo szkoda by go było, gdyby były z Konfederacji, Lewicy czy PO. Facet robi poważną karierę, był nawet ministrem, a jego żona wydaje się robić wszystko, by ten człowiek kojarzył się tylko z nią i jej „odpałami”.

- Reklama -

Najpoważniejszym zajęciem, jakiego Schreiberowa się imała, wkraczając w życie publiczne, był modeling. Później założyła partię, która atakowała partię jej męża. Jeszcze później bawiła się w dziennikarstwo, a teraz walczy z celebrytkami w ringu.

„Dlaczego Tede k**wą jest”

Podczas konferencji Clout MMA 4 Schreiberowa wdała się w pyskówkę z prowadzącym imprezę raperem Jackiem „Tede” Granieckim.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Tede ma około 14-letni konflikt z „Rychu Peją” z moim idolem… – zaczęła żona posła i już w tym momencie rozśmieszyła Tedego, nie odmieniając pseudonimu swojego „idola”.

– Współczuję Rychu – powiedział Tede do mikrofonu.

– Rychu Peja powiedział kiedyś […] nigdy nie chciałabym ciebie obrażać, ale mam pytanie, czy na nie odpowiesz? – ciągnęła dalej żona Łukasz Schreibera.

Następnie Schreiberowa wyciągnęła telefon i puściła do mikrofonu fragment piosenki Rycha Peji, w którym pada zdanie „dlaczego Tede k**wą jest?”.

– Czy to samo pytanie mogę pani zadać? – sparował to niskich lotów uderzenie Tede.

Marianna Schreiber właśnie rozpoczęła konflikt z Tedem i puściła mu z telefonu pytanie „Dlaczego Tede kurwą jest?” pic.twitter.com/C0rTPzFmU3 — Jakub Wencel (@kuba_w) February 19, 2024

Marianna Schreiber dostaje w twarz

Podczas tej samej imprezy Scchreiber pokłóciła się z celebrytką znaną z programu „Królowe Życia” – Katarzyną „Laluną” Alexander.

„Królowa życia” ostro krytykowała żonę posła. – Jesteś jedną wielką hipokrytką i zakłamaną babą, która nie boi się hejtu i liczy tylko na to, by się wybić. Nie podjęłaś ze mną rękawicy, bo zarówno ty, jak i twój trener Mirek Okniński wiecie, że rozj*bym cię w pierwszej minucie. Bierzesz sobie przeciwniczki, które wiesz, że wybiją cię sportowo. Zapraszam cię do face to face, bo ja ci nie odpuszczę. Skoro jesteś za równouprawnieniem kobiet, to pokaż jaja – mówiła.

– Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża, robisz mu wstyd i swojej rodzinie. Rozje***aś jego pierwsze małżeństwo, stajesz za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. To ty jesteś największą patologią we freak fightach – dodała.

Marianna Schreiber prosiła, żeby Laluna na nią „nie pluła” bo nie chce się zarazić HIV-em. Sugestia, że celebrytka może być chora, tak zdenerwowała Alexander, że uderzyła ona Mariannę Schreiber „z liścia” w twarz.