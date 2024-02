Kolejny lokalny sojusz PiS-u z Konfederacją. „Wyjść z partyjnych konotacji”

- Reklama -

Szczecinek to drugie miasto, w którym Konfederacja zawarła sojusz z PiS-em w wyborach samorządowych. Wcześniej do podobnej sytuacji doszło w Bydgoszczy.

Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami i często lokalnie zawierane są sojusze w przeróżnych konfiguracjach. Konfederacja po raz drugi zawarła już porozumienie z PiS-em. Tym razem w Szczecinku.

Z jednej listy wystartują przedstawiciele PiS-u, Konfederacji i bezpartyjni kandydaci identyfikujący się z szeroko rozumianą prawicą. Powołano w tym celu Komitet Przyjazny Szczecinek – Wspólny Dom.

Wspólnym kandydatem na burmistrza Szczecinka będzie Wojciech Stypa, obecny radny, który w poprzednich wyborach samorządowych startował z list PiS-u, a w mijającej kadencji reprezentował klub Razem Dla Szczecinka.

Według poseł PiS Małgorzaty Golińskiej taka współpraca i wystawienie wspólnych list może doprowadzić do zmian w szczecińskim samorządzie. – Chcielibyśmy wrócić do idei samorządności, gdzie to mieszkańcy są najważniejsi, a problemy przez nich wskazywane są rozwiązywane w pierwszej kolejności – powiedziała.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał przedstawiciel Konfederacji Marcin Bedka. – Chciałbym namówić was wszystkich, aby poprzeć człowieka, który chce wyjść z partyjnych konotacji, który chce, aby samorząd był najważniejszy. Jako Konfederacja chcemy, żeby w samorządach działali ludzie niezależni. Będziemy pomagali im w tym, aby działali dla miasta – mówił, zachęcając sympatyków Konfederacji do poparcia Wojciecha Stypy.

Kandydat na burmistrza Szczecinka mówił z kolei, że marzy mu się „miasto wolne od politycznych przepychanek” i chciałby „wyrzucić wielką politykę z naszego samorządu”.

Wcześniej Konfederacja, z wyłączeniem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, weszła w układ z PiS-em w Bydgoszczy. Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację, uważa, że taki sojusz jest z korzyścią dla jego formacji politycznej.