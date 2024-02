„Wesoły i zdrowy”. Ostatnie nagranie Nawalnego. Matka zabrała głos

- Reklama -

Zarząd służby więziennej Rosji powiadomił w piątek, że Aleksiej Nawalny źle się poczuł po spacerze i pomimo reanimacji zmarł w łagrze. Tymczasem rosyjskie media publikują ostatnie nagranie Nawalnego. Głos zabrała także matka zmarłego opozycjonisty.

Media niezależne informują o śmierci Nawalnego, powołując się na Zarząd Służby Więziennej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Na jego terenie znajduje się kolonia karna, w której w ostatnim czasie przebywał Nawalny.

„16 lutego skazany Nawalny A.A. po spacerze poczuł się źle i niemal natychmiast stracił przytomność. Niezwłocznie przybyli na miejsce pracownicy medyczni zakładu karnego, wezwano pogotowie ratunkowe” – powiadomiono w komunikacie, dodając, że pomimo reanimacji Nawalny zmarł.

Adwokat Nawalnego, Leonid Sołowiow, powiedział niezależnej „Nowej Gaziecie”, że na prośbę rodziny „w ogóle niczego nie komentuje”. – Teraz wyjaśniamy (co się wydarzyło – PAP). Adwokat odwiedził Aleksieja w środę i wtedy wszystko było dobrze – przekazał prawnik.

Czytaj także: Nawalny nie żyje. Dwa dni temu zamieścił ostatnie wpisy w sieci. „Właśnie dali mi…”

Tymczasem rosyjski niezależny nadawca SOTAvision opublikował ostatnie nagranie Nawalnego, który 15 lutego zdalnie uczestniczył w rozprawie. Na wideo widać Nawalnego żywo dyskutującego z sędzią. Mężczyzna w pewnym momencie się śmieje.

„Wczorajsze nagranie Aleksieja Nawalnego podczas spotkania w sądzie w Kowrowie. Aleksiej jest wesoły i zdrowy” – opisuje SOTAvision.

Media outlets have published the last known footage of Navalny, recorded during a court appearance via videolink on Thursday.

Video via https://t.co/TkXQ9kpOga pic.twitter.com/ngTKfsmyFI

— The Moscow Times (@MoscowTimes) February 16, 2024