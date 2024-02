Korwin-Mikke: Przydałby się ktoś odważny, z gaśnicą w ręku

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu! Janusz Korwin-Mikke skomentował lewicowy happening, który miał ostatnio miejsce w Sejmie.

Słynna z tego typu happeningów Klaudia Jachira napisała w swoich mediach społecznościowych: „Zrobiłyśmy to!”

Jachira dodaje, że „Po raz pierwszy w historii w polskim Sejmie zatańczyłyśmy taniec przeciwko przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard”! W tym roku tańczymy w intencji zmiany definicji gwałtu, bo tylko TAK oznacza zgodę. Jedna za miliard! Miliard za jedną!”.

W „tańcu” uczestniczyły polskie parlamentarzystki z różnych opcji politycznych.



Ten dziwaczny happening skomentował w swoich mediach społecznościowych także założyciel Najwyższego Czasu! i prezes partii KORWiN – Janusz Korwin-Mikke.

„Tańczące baby w Sejmie to efekt demokracji. Chcieliśmy mieć demokrację, to ją mamy. Przydałby się ktoś odważny, z gaśnicą w ręku, który by rozgonił to towarzystwo…” – napisał na X (dawniej Twitter) prawicowy polityk.