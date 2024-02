- Reklama -

Agencja Reutersa informuje, że Władimir Putin zabiegał o zawieszenie broni na Ukrainie, ale Stany Zjednoczone nie wyraziły na to zgody. Wiadomo, z jakiego powodu USA zablokowały prośby Moskwy.

Agencja podaje, że próba nieoficjalnego dialogu między dwoma nuklearnymi mocarstwami w sprawie zawieszenia broni zakończyła się fiaskiem.

Władimir Putin miał zabiegać o zawieszenie broni, ale Waszyngton zablokował tę prośbę.

– Amerykanie nie wierzyli, że Putin jest szczery w kwestii zawieszenia broni – ale on był i jest – jest gotowy do dyskusji na temat zawieszenia broni. Ale Putin jest również gotowy walczyć tak długo, jak to konieczne – a Rosja może walczyć tak długo, jak to konieczne – twierdzi źródło agencji Reutersa cytowanie w materiale.

W sprawie negocjacji dot. zawieszenia broni mieli spotkać się: doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, dyrektor CIA Bill Burns i sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Po spotkaniu Amerykanów Sullivan skontaktował się z doradcą Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem – wyjawia drugi informator.

Trzeci informator Reutersa stwierdza wprost, że „wszystko rozpadło się z powodu Amerykanów”.

Waszyngton miał stwierdzić, że nie chce podejmować decyzji za Ukrainę, ani wywierać presji na Kijów.

„Klęska Putina w podejściu do rozmów pokojowych rozpoczyna się trzeci rok najbardziej śmiercionośnego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej. I pokazuje jak daleko od siebie pozostają dwie największe potęgi nuklearne na świecie ” – pisze agencja Reutersa.