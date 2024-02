Antysystemowy czar prysł. Konfederacja idzie z PiS-em

- Reklama -

W Bydgoszczy Konfederacja zblatowała się z Prawem i Sprawiedliwością. Obie partie wspólnie idą do wyborów samorządowych. Jak zapewniają politycy obu ugrupowań, wspólny start nie odbędzie się pod szyldem PiS.

PiS i Konfederacja, a także inne mniejsze lokalne ruchy, w Bydgoszczy wystartują wspólnie jako Bydgoska Prawica. Kandydatem na prezydenta miasta będzie Łukasz Schreiber (PiS). Zapowiedział on, że w wyborach samorządowych w Bydgoszczy będzie szersze porozumienie PiS-u z Konfederacją i Solidarnością.

- Reklama -

– Zawiązujemy szerokie porozumienie. Odpowiadamy na apel wielu bydgoszczan o tym, że potrzeba jest zmiana, ale także, że potrzebne jest odejście od myślenia w kategoriach interesu tylko jednej partii politycznej. Zdecydowaliśmy się zawiązać ruch miejski i wystartować nie jako Prawo i Sprawiedliwość, ale jako Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Schreibera Bydgoska Prawica – powiedział na konferencji prasowej Schreiber.

Poseł PiS, były minister i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, podkreślił, że na listach komitetu będą również przedstawiciele Konfederacji, Solidarności, lokalnych stowarzyszeń. Zaznaczył, że większość kandydatów na radnych będą stanowiły osoby bezpartyjne.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Decydując się na ten ruch pokazaliśmy, że rezygnujemy z pieniędzy partii politycznych na kampanię, że tę kampanię będziemy prowadzili za własne pieniądze, za środki naszych przyjaciół i ewentualnie za środki bydgoszczan, którzy zechcą wesprzeć naszą inicjatywę – mówił kandydat na prezydenta Bydgoszczy.

Schreiber dodał, że tak jest uczciwiej i to pokazuje, że w razie ewentualnego zwycięstwa nie wchodzimy do bydgoskiego ratusza z bagażem zobowiązań. Uznał to za szansę zmian na lepsze.

W konferencji wzięli udział poseł PiS Bartosz Kownacki i lider miejscowych struktur Konfederacji Marcin Sypniewski.

Sypniewski powiedział, że wyborcy, którzy chcą prawdziwych zmian w Bydgoszczy nie będą musieli zastanawiać się na kogo głosować, bo wszystkie listy poza Bydgoską Prawicą to będą listy obecnego prezydenta miasta i jego ludzi.

Czy to ten były minister, znany światu wyłącznie jako mąż swojej żony? Kolejny upadek #Konfederacja. https://t.co/OmJeHmKvNG — Adam Wielomski – polityczny sceptyk (@PPolityce) February 12, 2024

Prezydentem Bydgoszczy od 2010 r. jest Rafał Bruski z PO. Na razie nikt, poza Schreiberem, nie zapowiedział startu w wyborach na prezydenta miasta.