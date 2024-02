TVP zmanipulowała sondaż, a teraz się tłumaczy. „Kurski by się nie powstydził”

- Reklama -

W programie 19:30 w TVP Info pokazano zmanipulowany sondaż dot. wyborów samorządowych. Gdy o manipulacji zrobiło się głośno, TVP zaczęło się z niej tłumaczyć.

Niedawno pracownia United Surveys w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski zadała Polakom pytanie o to, kto ich zdaniem wygra wybory samorządowe.

Warto zaznaczyć, że w sondażu nie pytano o to, na kogo będą głosować wyborcy, tylko kto ich zdaniem wygra wybory. Nie jest to więc sondaż poparcia.

TVP Info przedstawiło to jednak zupełnie inaczej. – Ponad 40 proc. poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i połowa mniej dla Prawa i Sprawiedliwości na niecałe dwa miesiące przed wyborami samorządowymi. To wynik najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – mówił na antenie prowadzący, co jest oczywistą manipulacją.

„Kurski by się nie powstydził tej manipulacji. Jak to szło? 'Czysta woda’?” – komentowali materiał w sieci internauci.

Poza internautami w sprawie wypowiadali się także dziennikarze, który również krytycznie podeszli do materiału.

„19:30 zmanipulowała sondaż dla WP, ewentualnie ktoś popełnił bardzo głupi błąd. Wirtualna Polska zapytała Polaków, kto wygra wybory samorządowe. Redakcja 19:30 przedstawiła to jako sondaż poparcia” – napisał Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

Gdy krytyka zaczęła się wylewać zewsząd, TVP postanowiło wytłumaczyć się z manipulacji.

„Powodem tej pomyłki był błąd ludzki. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie grafiki opisała ją pomyłkowo jako sondaż poparcia. Dlatego w niedzielnym wydaniu programu „19:30″ zostały pokazane dwa, rzetelnie opisane sondaże – poparcia i szans” – przekazało serwisowi Centrum Informacji TVP.