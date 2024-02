Tragedia na boisku. Piorun zabił piłkarza [VIDEO]

- Reklama -

To wielka tragedia. W Indonezji, w trakcie towarzyskiego spotkania, jeden z piłkarzy został śmiertelnie porażony piorunem. 34-letniego sportowca błyskawicznie przetransportowano do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

Było upalne i parne sobotnie popołudnie 10 lutego. Na stadionie Siliwangi w Bandung trwał mecz, w którym zmierzyły się dwie miejscowe drużyny. W pewnym momencie nastąpiło załamanie pogody. Nad stadion nadciągnęły czarne chmury i rozległy się grzmoty. Jeden z piorunów śmiertelnie poraził jednego z graczy. Mimo próby ratowania go i przetransportowania do szpitala, nic już nie dało się zrobić. Klatka piersiowa piłkarza była zwęglona, tak jak jego nogi.

Nazwiska zmarłego zawodnika nie ujawniono.

