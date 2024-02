Korwin-Mikke: Ta „cywilizacja” nie zasługuje na to, by trwać

- Reklama -

Założyciel Najwyższego Czasu! Janusz Korwin-Mikke jest załamany tym, co się dzieje w Europie. Polityk zwraca uwagę na sprawy, które mogą wydawać się mało znaczące, a jego zdaniem świadczą o upadku cywilizacji.

Janusz Korwin-Mikke skomentował w swoich mediach społecznościowych wydarzenia z Wielkiej Brytanii. Otóż na Wyspach spadł śnieg i z tego powodu w szkołach odwołano lekcje.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie jest to wydarzenie, które jakoś szczególnie warto komentować. Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego jest to jednak bardzo zły prognostyk na przyszłość.

„W Anglii spadł śnieg. Na 5 cm. Z tej okazji dzieci nie poszły do szkół i w ogóle katastrofa” – pisze polityk i dodaje: „Ta cywilizacja nie zasługuje na to, by trwać. Przyjdą muzułmanie, kobiety wezmą do haremów, a te gogusie nawet nie będa protestować, by sobie gardeł nie przeziębić”.

Korwin-Mikkemu odpowiedział na X Krzysztof Szczawiński, matematyk i analityk, który w przeszłości pracował dla największych światowych banków.

„Ale Polska zasługuje – trzeba tu tylko zbudować Zachód 2.0” – uważa Szczawiński i cytuje swój własny wpis.

„Polskę czeka zmiana pokoleniowa, a z nią zmiana cywilizacyjna – ze Wschodu na Zachód:

-czyli kompetencja i merytokracja zamiast posłuszeństwa i BMW

-zrozumienie systemowej gry konkurencji, zamiast widzenia 'słuszności’ i swoich vs wrogich

-wyjście ze „wschodniości”, którą przesiąknięte jest dotychczas rządzące pokolenie i która skutkuje ośrodkami władzy mafijnymi i oligarchicznymi – łatwymi do kontrolowania z zewnątrz – a zamiast tego struktury silne wewnętrzną konkurencją i merytokracją, dającymi także niezależność…

Gdy zachód Europy właśnie odchodzi od swoich pryncypiów, czas na Zachód 2.0 w Polsce!” – pisze matematyk.