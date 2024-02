Rozpoczął się ogólnokrajowy protest rolników. Blokady w całej Polsce [INTERAKTYWNA MAPA i LISTA MIAST]

- Reklama -

Na piątek w całej Polsce rolnicy zaplanowali setki blokad. Protest rozpoczął się zgodnie z planem.

Rolnicy mówią stanowcze „NIE” polityce rolnej Brukseli. Nie tylko w Polsce, lecz także m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Rumunii, Grecji czy Holandii, odbywają się protesty.

Rolnicy wskazują, że forsowany przez Komisję Europejską tzw. europejski Zielony Ład oraz niekontrolowany import towarów – m.in. z Ukrainy – uderza w rolnictwo państw członkowskich. Podkreślają, że unijne przepisy oznaczają wzrost kosztów produkcji.

24 stycznia rolnicy zorganizowali strajk ostrzegawczy, blokując 152 miejsca w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że piątkowy protest odbędzie się na jeszcze większą skalę.

Protesty odbędą się w następujących miastach:

Protest Szczucin 09.02.2024r g. 9:00 – 18:00

Protest Kobierzyce 09.02.2024r g. 10:00 – 17:00

Protest Ożarów 09.02.2024r g. 9.00-22.00

Protest Chodel 09.02.2024r godz. 10:00 – 16:00

Protest Gołdap 09.02.2024r

Protest Ciechanów 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Jarosław 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rychwał 09.02.2024r g. 11:00 – 16:00

Protest Łomazy 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Czarlin 09.02.2024r

Protest Elbląg 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Oława 09.02.2024r

Protest Renice 09.02.2024r

Protest Leszno 09.02.2024r

Protest Sępólno Krajeńskie 09.02.2024r

Protest Głogów 09.02.2024r

Protest Oleśnica 09.02.2024r

Protest Poznań 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Ząbkowice Śląskie 09.02.2024r

Protest Zielona Góra 09.02.2024r

Protest Sztum 09.02.2024r

Protest Jarantowice 09.02.2024r

Protest Gronowo 09.02.2024r

Protest Węgorzewo 09.02.2024r

Protest Łusomice 09.02.2024r

Protest Grebocin 09.02.2024r

Protest Zła Wieś 09.02.2024r

Protest Strzelno 09.02.2024r

Protest Kostomłoty 09.02.2024r g. 11:30

Protest Olecko 09.02.2024r g. 11:00 – 15:00

Protest Lidzbark Warmiński 09.02.2024r

Protest Golczewo 09.02.2024r

Protest Rypin 09.02.2024r

Protest Łowicz 09.02.2024r

Protest Bralin 09.02.2024r

Protest Słupia 09.02.2024r

Protest Kępno 09.02.2024r

Protest Tczew 09.02.2024r g. 12:00 – 17:00

Protest Boćki 09.02.2024r

Protest Gołuchów 09.02.2024r

Protest Kryspinów 09.02.2024r

Protest Kwieciszewo 09.02.2024r

Protest Kózki 09.02.2024r

Protest Widoma 09.02.2024r

Protest Zbuczyn 09.02.2024r

Protest Brześć Kujawski 09.02.2024r g. 10:00

Protest Kowale Oleckie 09.02.2024r

Protest Wieliczki 09.02.2024r

Protest Wielbark 09.02.2024r

Protest Działdowo 09.02.2024r

Protest Kutno 09.02.2024r g. 09.30

Protest Marianowo 09.02.2024r

Protest Szczytniki 09.02.2024r g. 09:30

Protest Łeczyca 09.02.2024r

Protest Kudowa Zdrój 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Nowy Sącz 09.02.2024r

Protest Miechów 09.02.2024r

Protest Gończyce 09.02.2024r g. 10:00

Protest Recz 09.02.2024r

Protest Arynów 09.02.2024r

Protest Suchowola 09.02.2024r

Protest Hrubieszów 09.02.2024r g. 09:30

Protest Dorohusk 09.02.2024r

Protest Grójec 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rogoźnik 09.02.2024r

Protest Grajewo 09.02.2024r

Protest Kielce 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Radom 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Gniewkówiec 09.02.2024r

Protest Chojny 09.02.2024r g. 10:00

Protest Trzebnica 09.02.2024r g. 9:00

Protest Poddebice 09.02.2024r

Protest Prabuty 09.02.2024r

Protest Jastrowie 09.02.2024r

Protest Kudypy 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Cerekwicka 09.02.2024r

Protest Budzyń 09.02.2024r

Protest Wisznice 09.02.2024r

Protest Dreglin 09.02.2024r

Protest Kazimierza Wielka 09.02.2024r

Protest Nowa Plewnia 09.02.2024r

Protest Kalisz 09.02.2024r

Protest Obwodnica Wrocławia 09.02.2024r

Protest Pisz 09.02.2024r

Protest Przysiersk 09.02.2024r

Protest Egiertowo 09.02.2024r

Protest Stara Kiszewa 09.02.2024r

Protest Czerwińsk nad Wisłą 09.02.2024r

Protest Przygodzice 09.02.2024r

Protest Brzeg 09.02.2024r

Protest Starogard Gdański 09.02.2024r

Protest Pobiednik-Kraków 09.02.2024r

Protest Koscierzyn 09.02.2024r g. 9:00

Protest Szalejów Dolny 09.02.2024r

Protest Łoniow 09.02.2024r

Protest Wielka Łąka 09.02.2024r

Protest Sandomierz 09.02.2024r

Protest Lubicz Dolny 09.02.2024r

Protest Pawłowice 09.02.2024r

Protest Goleczowo 09.02.2024r

Protest Frankpol 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Annopol 09.02.2024r

Protest Bochnia 09.02.2024r

Protest Brzesko 09.02.2024r

Protest Targowiska 09.02.2024r

Protest Wieliczka 09.02.2024r

Protest Kraków 09.02.2024r

Protest Pędzewo 09.02.2024r

Protest Gniew 09.02.2024r g. 10:30

Protest Augustów 09.02.2024r

Protest Warlubie 09.02.2024r

Protest Przytyk 09.02.2024r

Protest Potworów 09.02.2024r

Protest Jeżewo Stare 09.02.2024r

Protest Tyniec Mały 09.02.2024r

Protest Magnice 09.02.2024r

Protest Medyka 09.02.2024r g. 9:00

Protest Marchwacz 09.02.2024 r.

Protest Ryki 09.02.2024r g. 10.40 – 15.00

Protest Jasło 09.02.2024r

Protest Tychy 09.02.2024r g. 11.00

Protest Dobiegniew 09.02.2024r g. 11:00 – 14:00

Protest Osięciny 09.02.2024r g. 10:00

Protest Blękwit 09.02.2024r g. 8:00-20:00

Protest Nowy Kościół 09.02.2024r g. 10:00

Protest Barwice 09.02.2024r g. 10.00-12.00

Protest Dobromierz 09.02.2024r g. 11:00

Protest Siedlin 09.02.2024r g. 10.00

Protest Łagiewniki 09.02.2024r

Protest Wiązów 09.02.2024r

Protest Strzelin 09.02.2024r

Protest Sieradz 09.02.2024r g. 11:00

Protest Pińczów 09.02.2024r

Protest Kluczbork 09.02.2024r g. 10:00

Protest Świętajno 09.02.2024r

Protest Wieluń 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Kamień 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Bydgoszcz 09.02.2024r g. 10:00

Protest Pozedrze 09.02.2024r

Protest Budry 09.02.2024r

Protest Klejniki 09.02.2024r

Protest Giżycko 09.02.2024r g. 11.00 – 14:00

Protest Narol 09.02.2024r

Protest Kostrzyn nad Odrą 09.02.2024r

Protest Borki 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Przeworsk 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Sztabin 09.02.2024r

Protest Stropkowo 09.02.2024r

Protest Niemcza 09.02.2024r

Protest Lwowek Śląski 09.02.2024r

Protest Krzywa Osla 09.02.2024r

Protest Krzywa 09.02.2024r

Protest Jerzmanowice 09.02.2024r

Protest Milicz 09.02.2024r

Protest Kobierzyce 09.02.2024r

Protest Jordanów Śląski 09.02.2024r

Protest Kłodzko 09.02.2024r

Protest Wołów 09.02.2024r

Protest Brzeg Dolny 09.02.2024r

Protest Sady Dolne 09.02.2024r

Protest Wojszki 09.02.2024r

Protest Hrebenne 09.02.2024r

Protest Turośń Dolna 09.02.2024r

Protest Brańsk 09.02.2024r

Protest Sokoły 09.02.2024r

Protest Zabłudów-Kolonia 09.02.2024r

Protest Knyszyn 09.02.2024r

Protest Ryn 09.02.2024r

Protest Łucka 09.02.2024 g. 10:00

Protest Kolonia Nadwiślańska 09.02.2024r

Protest Waleńczów 09.02.2024r

Protest Nur 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rawa Mazowiecka 09.02.2024 g. 09:00

Protest Pełczyska 09.02.2024r

Protest Stary Gostków 09.02.2024r

Protest Środa Śląska 09.02.2024r

Protest Zgorzelec 09.02.2024r g. 09:30 – 17:30

Protest Kruklanki 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Konopki 09.02.2024r g. 10:00

Protest Węgorzyno 09.02.2024r g. 10:00

Protest Miedzyrzec Podlaski 09.02.2024r g. 12:00

Protest Wąsewo 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Przystajń 09.02.2024r

Protest Nowa Wieś Ełcka 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Mirosławice 09.02.2024r g. 10:00 – 17:00

Protest Rzeszów 09.02.2024r g. 09:00

Protest Rymanów 09.02.2024r g. 10:00

Protest Gorzów Wielkopolski 09.02.2024r g. 11:00

Protest Rogozino 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Staroźreby 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Dreglin 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Sierakowo 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Dzierzążnia 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Tarnogród 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Tarnawa Mała 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Szczebrzeszyn 09.02.2024r g. 8:00 – 12:00

Protest Dziemiany 09.02.2024r g. 10:30 – 15:30

Protest Kołaczyce 09.02.2024r g. 10:00 – 12:00

Protest Borusowa 09.02.2024r g. 08:00 – 18:00

Protest Chromna 09.02.2024r

Protest Krąpiel 09.02.2024r

Protest Koszalin 09.02.2024r

Protest Biesiekierz 09.02.2024r g. 10:30 – 17:30

Protest Moryn 09.02.2024r

Protest Bolszkiewice 09.02.2024r

Protest Suchań 09.02.2024r

Protest Dobrzany 09.02.2024r

Protest Dolice 09.02.2024r

Protest Pyrzyce 09.02.2024r g. 09:00 – 16:00

Protest Banie 09.02.2024r g. 9:00

Protest Gryfino 09.02.2024r

Protest Kozielice 09.02.2024r

Protest Choszczno 09.02.2024r

Protest Tuczno 09.02.2024r

Protest Przybiernów 09.02.2024r

Protest Maszewo 09.02.2024r

Protest Chociwel 09.02.2024r

Protest Lipiany 09.02.2024r

Protest Myslibórz 09.02.2024r

Protest Widuchowa 09.02.2024r

Protest Płoty 09.02.2024r g. 09:00 – 17:00

Protest Oświęcim 09.02.2024r g. 09:30 – 15:00

Protest Zator 09.02.2024r g. 09:30 – 15:00

Protest Mikołów 09.02.2024r

Protest Leżajsk 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Święta Anna 09.02.2024r g. 10:00 – 18:00

Protest Witkowice 09.02.2024r g. 10:00 – 18:00

Protest Trzebinia 12.02.2024 i 13.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Reńska Wieś 09.02.2024 g. 11:00 – 15:30

Protest Opole 09.02.2024 i 19.02.2024r g. 11:00 – 18:00

Protest Rogów Opolski 13.02.2024 i 15.02.2024r g. 12:00 – 15:00

Protest Błachów od 09.02.2024 do 16.02.2024r g. 09.00

Protest Nysa od 12.02.2024 do 16.02.2024r g. 12:00 – 15:00

Protest Namysłów od 09.02.2024 do 19.02.2024r

Protest Koło 09.02.2024r g. 11:00

Protest Piła dnia 09.02.2024r

Protest Szczekociny 09.02.2024r

Protest Gniezno 09.02.2024r g. 10:00

Protest Skarszew 09.02.2024r g. 10:00 – 18:00

Protest Przylesie 09.02.2024r g. 10:00 – 18:00

Protest Kruszwica 09.02.2024r g. 10:00 – 11:00

Protest Pajęczno 09.02.2024r g. 11:00

Protest Rusiec 09.02.2024r g. 11:00

Protest Sędziszów Małopolski 09.02 2024 g. 10:00 – 15:00

Protest Uniejów 09.02.2024r g. 10:00 – 15:00

Protest Machowa 09.02.2024r

Protest Ostrołęka 09.02.2024r g. 10:00 – 14:00

Protest Tarnów 09.02.2024r g. 09:00

Protest Radomsko 09.02.2024r g. 12:00 – 18:00

Protest Kacice 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Piła 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Kosztowo 09.02.2024r g. 10:00 – 16:00

Protest Trzemeszno 09.02.2024r

Protest Porczyny 09.02.2024r

Protest Truskawiec 09.02.2024r

Protest Turek 09.02.2024r

Protest Stopnica 09.02.2024r g. 09:00

Protest Obwodnica Wrocławia 09.02.2024r

Protest Wyszogród 09.02.2024r

Protest Krotoszyn 09.02.2024r g. 10:30 – 14:30

Protest Poddębice 09.02.2024r