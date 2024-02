Mentzen u Mazurka w RMF FM: Związek Konfederacji z Braunem jest jak… [VIDEO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM porównał związek Konfederacji z Grzegorzem Braunem do małżeństwa, które łączy jedynie kredyt hipoteczny.

– Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, jest moim gościem. Chciałbym zadać mojemu gościowi pytanie, czy zgadza się ze Sławomirem Mentzenem. Tym Sławomirem Mentzenem, który mówił „znowu wyszliśmy na wariatów” i mówił, że fakty są takie, że „Grzegorz Braun zaszkodził Konfederacji”. No i teraz Grzegorz Braun został odwieszony […] i już jest pełnoprawnym członkiem Konfederacji, znowu się kochamy – zapytał szefa Nowej Nadziei Robert Mazurek.

– Z czym się zgadzam? Że znowu wyszliśmy na wariatów? Tak, znowu wyszliśmy na wariatów – cały czas z tym się zgadzam. Ta akcja z gaśnicą nam nie pomogła i nie była czymś, czego w danym momencie oczekiwaliśmy od Grzegorza Brauna – stwierdził Mentzen.

– Braun powinien być odwieszony? – dopytywał Mazurek.

– Klub zdecydował jednogłośnie, że powinien być odwieszony – stwierdził polityk. Na przypomnienie, że Mentzen nie brał udział w głosowaniu, szef Nowej Nadziei z uśmiechem stwierdził, że „akurat nie było mnie wtedy w Warszawie”.



– A jakby pan był, to jakby pan głosował?



– Na szczęście nie musiałem się nad tym zastanawiać – odparł Mentzen, dalej się śmiejąc.

Mówiąc już poważnie, Mentzen stwierdził, że był „wielkim zwolennikiem zawieszenia Grzegorza Brauna”. Zdaniem szefa Nowej Nadziei wybryk Braun to „gorzej niż zbrodnia, bo to błąd był do tego”.

– Musimy sobie z Grzegorzem Braunem usiąść i zastanowić się, gdzie my chcemy być za rok. Jakie mamy cele, jakie mamy ambicje, jakimi metodami chcemy je osiągnąć i zobaczyć, czy te cele i ambicje są ze sobą zbieżne, bo być może nie są – stwierdził Mentzen.

Polityk Nowej Nadziei przypomniał, że to on zaprosił Grzegorza Brauna do Konfederacji.

– Ileś lat temu, cztery, pięć już prawie, pojechałem do Grzegorza Brauna zaprosić go do Konfederacji. Umówiliśmy się na pewien wspólny projekt i ten projekt już ma parę lat. Wtedy z całą pewnością mieliśmy synergię naszych elektoratów, mieliśmy synergię naszych działań i musimy się wspólnie zastanowić, czy ona dalej istnieje – powiedział Mentzen.

Sam Mentzen „obecnie to niekoniecznie” tę synergię widzi. Zapytany o to, co wciąż łączy Konfederację z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna Mentzen odpowiada:

– To jest bardzo ciężkie pytanie. Mamy wiele małżeństw, które na przykład łączy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Może tego uczucia już nie być, może tych emocji przyjemnych między sobą nie być, a są pewne ograniczenia instytucjonalne, które sprawiają, że razem trzeba jechać na tym samym wózku – powiedział współprzewodniczący Konfederacji.

Mazurek zauważył, że „to jest daleko posunięta szczerość”. Mentzen natomiast dalej zauważa, że bez Brauna „nie mielibyśmy wicemarszałka, mielibyśmy 3 zamiast 5 minut wypowiedzi i czasem 5 zamiast 10”.



– Dużo lepiej jest być klubem parlamentarnym niż kołem – powiedział szczerze polityk.

Mentzen zauważył także, że „między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą też wielkiej miłości nie było, natomiast były pewne wspólne interesy” – tak samo „między Lewicą a Platformą też nie ma zbyt dużej sympatii”.

– Tak działa polityka. Czasem trzeba iść w jednym kierunku, nawet jak tej wielkiej sympatii nie ma – powiedział szef Nowej Nadziei.

Mentzen dodał, że ze współpracy z Grzegorzem Braunem był zadowolony to października 2023 roku.

Mentzen: na jesieni prawybory w Konfederacji ws. kandydata na prezydenta

Mentzen poinformował także, że na jesieni odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata Konfederacji w wyborach na prezydenta RP. Zapowiedział, że wystartuje w tych prawyborach.

– Jesienią będziemy mieli prawybory prezydenckich, a dopiero potem kampania wyborcza – powiedział Mentzen w radiu RMF24.

Zapytany przez Mazurka, czy będzie w tych wyborach kandydował oznajmił, że „jest to bardzo prawdopodobne”.

Dopytywany, czy jeśli w prawyborach w Konfederacji wygra Grzegorz Braun, będzie go popierał w wyborach prezydenckich, Mentzen odpowiedział, że tak, ale wyraził jednocześnie nadzieję, że to nie Braun wygra prawybory.

Wybory prezydenckie powinny się odbyć na wiosnę 2025 roku.