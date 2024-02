Zaskakujące słowa Franciszka o błogosławieniu par homoseksualnych. „Taka manipulacja nie przystoi Papieżowi”

- Reklama -

Papież Franciszek powiedział, że zgorszenie z powodu błogosławienia par homoseksualnych to hipokryzja. W wywiadzie dla włoskiego tygodnika katolickiego „Credere” podkreślił, że w „sercu” watykańskiego dokumentu, który przewiduje takie błogosławieństwa, jest „przyjmowanie” osób.

– Nikt nie gorszy się tym, jeśli udzielę błogosławieństwa przedsiębiorcy, który wyzyskuje ludzi, a to jest bardzo ciężki grzech. Tymczasem zgorszenie budzi to, jeśli udzielę go homoseksualiście – oświadczył Franciszek.

Zdaniem papieża, „to jest hipokryzja. Sercem dokumentu jest przyjmowanie”.

Tak Franciszek odniósł się do opublikowanej w grudniu 2023 roku deklaracji Dykasterii Nauki Wiary „Fiducia supplicans” o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw. Otwiera ona możliwość błogosławienia tzw. par nieregularnych, w tym osób tej samej płci. Zastrzega jednocześnie, że musi się to odbywać poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa.

Papież wcześniej wyjaśnił, że błogosławi się „nie związek, ale osoby”.

W tym samym wywiadzie położył nacisk na to, że Kościół musi być blisko ludzi. – Ludzie bardzo cierpią, my duchowni niekiedy żyjemy wygodnie. Trzeba dostrzegać pracę, cierpienie ludzi – zaznaczył.

Franciszek nawiązał też do swojego zdrowia, w tym trudności z poruszaniem się mówiąc: „Kościołem rządzi się głową, a nie nogami”.

„Papież mówi, że nikt się zgorszy, gdy pobłogosławi przedsiębiorcę, który może wyzyskiwać ludzi, ale dzieje się tak, gdy błogosławi homoseksualistę. Tylko, że problem tkwi w błogosławieństwie PARY, a nie pojedynczej osoby. Taka manipulacja nie przystoi Papieżowi” – ocenił na portalu X dziennikarz i publicysta Wojciech Grzywacz.