Szturm, starcia ze strażą marszałkowską i kapitulacja Kaczyńskiego. Tak wyglądała wielka bitwa o Sejm [VIDEO]

W środę 7 lutego w Warszawie przy ul. Wiejskiej miała miejsce bitwa o Sejm. Stronami byli posłowie PiS, którzy obstawiali dwóch byłych posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a Sejmu broniła Straż Marszałkowska.

Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali w środę wejść do Sejmu w grupie z posłami tego ugrupowania. Straż Marszałkowska zamknęła przed nimi drzwi. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki powiedział, że doszło do przepychanek z funkcjonariuszem Straży Marszałkowskiej.

O niewpuszczenie Wąsika i Kamińskiego do Sejmu pytany był na późniejszej konferencji prasowej marszałek Hołownia. – W Sejmie RP nie ma miejsca na chuligaństwo, warcholstwo i próby hańbienia, zaczepiania, w jakiś sposób profanowania munduru Straży Marszałkowskiej – oświadczył Hołownia.

Podkreślił, że Straż Marszałkowska profesjonalna formacja, która wypełnia swoje funkcje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

– Oczekujemy szacunku dla munduru Straży Marszałkowskiej, szacunku dla strażników marszałkowskich – dodał Hołownia. – Niezależnie od tego, jaki jest status danej osoby, jesteśmy w Polsce wszyscy równi wobec prawa. Nie wolno atakować funkcjonariuszy. Nie wolno ich zmuszać w ten czy inny sposób do odstąpienia czynności, do których mają prawo – dodał.

– Staż Marszałkowska może być dziś pewna, że marszałek Sejmu, że Prezydium Sejmu, że Kancelaria Sejmu stoi za nią murem i będzie stała za nią murem. Będzie stała za każdym funkcjonariuszem i funkcjonariuszką, bo oni są po to, żeby w Sejmie RP panował porządek, a nie warcholstwo, (…) wchodzenia „na masę” do budynków, do których powinno się wchodzić z szacunkiem – oświadczył.

Bitwa zakończyła się kapitulacją Kaczyńskiego

„[Jarosław] Kaczyński z Kamińskim wyszli z samochodu zaparkowanego na terenie Sejmu i po naradzie postanowili, że [Maciej] Wąsik z [Mariuszem] Kamińskim opuszczą teren Sejmu” – poinformował w swoich mediach społecznościowych szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Nie wiem, czy panów interesuje wejście na galerię, natomiast – jeżeli marszałek będzie gotów rozmawiać – to będziemy rozmawiać – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

