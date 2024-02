Kamiński z Wąsikiem szturmem weszli na teren Sejmu [VIDEO]

- Reklama -

„Kamiński z Wąsikiem właśnie szturmem weszli do Sejmu :)” – informuje w swoich mediach społecznościowych szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen.

„Straż marszałkowska nie wpuszcza skazanych prawomocnie M. Wąsika i M. Kamińskiego do sejmu. Obaj przyszli w asyście posłów PiS-u” – pisała w sobotę po 9:00 dziennikarka Radia Zet Anna Józefowicz.

Sytuacja jednak szybko uległa zmianie. „I nastąpiło siłowe wtargnięcie M. Wąsika i M. Kamińskiego na teren sejmu. Interweniuje straż marszałkowska” – pisała ta sama reporterka już o 9:18.

Posłowie jak na razie dostali się jedynie na teren Sejmu. Przed nami zapewne kolejne starcie przy wejściu do budynku Sejmu.

I nastąpiło siłowe wtargnięcie M. Wąsika i M. Kamińskiego na teren sejmu. Interweniuje straż marszałkowska @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0wug0YZcQd — Anna Józefowicz (@aniajozia) February 7, 2024

Zanim byłym posłom PiS-u udało się wejść na teren Sejmu, miało dojść do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską.

Wąsik, komentując sytuację, stwierdził, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego „to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie [polityk wciąż identyfikuje się jako poseł] nie mogą wejść do Sejmu”.

– Marszałek Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty; widzicie co się dzieje; to jest wielkie oszustwo – powiedział.