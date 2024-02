Kuriozum! Baterie w kilkuletnich autobusach elektrycznych do wymiany. Kolejne miliony w błoto

- Reklama -

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie w imię ekologii zakupiło w 2017 roku autobusy elektryczne. Po kilku latach użytkowania okazuje się, że baterie są do niczego. Teraz trzeba wyrzucić kolejne miliony złotych na nowe baterie do elektryków. Cała elektromobilność to studnia bez dna?

Sytuację przedstawił rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Według niego ogłoszony przetarg dotyczy przeprowadzenia tzw. retrofitu baterii, czyli modyfikacji instalacji, których celem jest podniesienie parametrów baterii elektrycznych w 20 autobusach z 2017 roku (17 autobusów o długości 12 m i trzy przegubowe).

- Reklama -

– Autobusy są eksploatowane od siedmiu lat, tym samym pojemność baterii, w które zostały wyposażone, uległa zmniejszeniu. Od tego czasu nastąpił także znaczy rozwój technologii bateryjnej i dzisiaj jest ona znacznie wydajniejsza niż jeszcze kilka lat temu – wyjaśnił przedstawiciel przewoźnika.

Zgodnie z warunkami zamówienia po wymianie baterii zasięg autobusów elektrycznych na jednym ładowaniu ma wynieść co najmniej 150 km. Pojazdy mają zostać wyposażone także w rozwiązania technologiczne pozwalające na osiągnięcie wyższych parametrów użytkowych baterii, tj. zdolności magazynowania energii elektrycznej co najmniej 210 kWh dla autobusu Solaris U12E i co najmniej 280 kWh dla autobusu Solaris U18E.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Oprócz tego wykonawca będzie musiał przeprowadzić m.in. montaż dodatkowej niezbędnej instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia oraz aktualizację oprogramowania zarządzania procesem ładowania. Wprowadzane modyfikacje muszą uwzględniać dwa rodzaje ładowania baterii – przez wtyczkę i pantograf (zarówno ładowanie wolne jak i szybkie).

Jak przekazano, retrofit baterii został zaplanowany na najbliższe cztery lata, a wykonawca będzie miał maksymalnie sześć tygodni na prace przy jednym autobusie (poza pierwszym autobusem, na który przewidziano 12 tygodni). Gwarancja na wykonane prace wyniesie trzy lata.

Rzecznik chwali się, że MPK w Krakowie wykonuje kolejne działania, które są „zwiększeniem efektywności autobusów elektrycznych”.

O kosztach oczywiście nie wspomina, bo najważniejsze jest „eko”. Nie wiadomo zatem, ile pieniędzy ma zostać przeznaczone na nowe baterie do stosunkowo nowych autobusów. Wiadomo natomiast, że zakup 20 elektrycznych autobusów od Solaris Bus & Coach SA kosztował Kraków 42,8 mln zł. Jak na dłoni widać jednak, że ekologia i ekonomia nie idą w parze.