Zawaliła się synagoga ruchu Chabad-Lubawicz? Żydzi wyjaśniają [VIDEO]

Na portalu X dziennikarz śledczy Sulaiman Ahmed opublikował nagranie, sugerując że widać na nim zawaloną synagogę Chabad-Lubawicz na Brooklynie. Co naprawdę wydarzyło się w Nowym Jorku?

„60-metrowe nowojorskie tunele pod synagogą Chabad zawalają się. Ekipy ratunkowe spieszą się, by ustabilizować sytuację” – napisał na portalu X Ahmed, załączając wideo z akcji służb.

Do jego wpisu internauci dodali jednak „informacje kontekstowe”, zaznaczając, że jest to fałsz. „33-letni pracownik budowlany zginął w piątek w pracy po tym, jak pierwsze piętro dwupiętrowego domu mieszkalnego na Brooklynie zawaliło się do piwnicy. W zdarzeniu nie brały udziału żadne tunele ani synagogi” – czytamy.

Takie informacje znalazły się m.in. na łamach gothamist.com, New York Post, czy nydailynews.com. Do zdarzenia doszło w Borough Park na Brooklynie.

Jak podkreśla Jewish News Syndicate, „zawalenie się budynku nie miało miejsca w siedzibie Chabadu przy 770 Eastern Parkway na Brooklynie, ale w Borough Park, około 4,5 mili dalej”.

